Myanmar'daki depremde acı bilanço her saat artıyor! Yüzlerce kişi halen kayıp

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki 2 depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Son olarak 2 bin 56 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 900 kişinin ise yaralı olduğu bildirildi.

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı her geçen saat artıyor. Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, depremlerde şu ana dek 2 bin 56 kişinin öldüğü, yaklaşık 3 bin 900 kişinin yaralandığı, yaklaşık 270 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

YARDIMLAR ULAŞMAYA BAŞLADI

Cunta tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısının ardından ilk olarak Çin, Hindistan, Malezya ve Rusya destek ekipleri ve erzak yardım çalışmaları başlattı.

Birleşmiş Milletler ise Myanmar’a destek amacıyla 5 milyon dolar acil yardım fonu duyurdu. Yeni Zelanda ise 2 milyon Yeni Zelanda doları yardım sağlayacağını açıkladı.

Güney Kore ise Myanmar'a ilk etapta 2 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını belirtti.

TAYLAND'DA DA ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, depremin şiddetli hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının 32'ye çıktığı ve 83 kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı.

Tayland Afet Birimi tarafından yapılan son açıklamada, gökdelenin enkazından 10 cansız bedenin çıkartıldığı, 16 kişinin yaralandığı, 101 kişiye ise henüz ulaşılamadığı aktarıldı.

Ayrıca bölgede son 24 saatte en az 96 artçı deprem kaydedildiği vurgulandı.

Myanmar yönetimi, yıkıcı deprem ve yaşanan can kayıpları nedeniyle bir haftalık ulusal yas ilan etti, 6 Nisan'a kadar bayrakların yarıya indirileceği açıklandı.