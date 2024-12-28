Dünya dışı gizemli nesneler buldular! Görenler şaştı kaldı: Kendimizi daha enerjik hissediyoruz

28 Aralık 2024 13:32 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 14:08

Tayland'ın Malezya sınırına yakın bir eyaletinde yaşayan bir çift, şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından gökyüzünden yağdıklarını düşündükleri gizemli siyah nesneler ile evlerinin bahçesinde karşılaştı. Ayrıca çift, kayaların şifalı olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Tayland'ın Malezya sınırına yakın Phatthalung eyaletinde yaşayan Wichet Siriphuwadon ve eşi Maneerat bahçelerinde bir fırtına sonrası palmiye plantasyonlarında ağırlıkları 20 kilogramı aşan tuhaf nesneler buldu. Kayaların dünya dışı kaynaklı olabileceğine inanan çift bu gizemli nesneler sayesinde hastalıklarının iyileştiğini ve sağlıklarına tekrardan kavuştuklarını bile ileri sürdü.

Wichet Siriphuwadon ve eşi Maneerat bir fırtınadan sonra palmiye plantasyonlarında ağırlıkları 20 kilogramı aşan, parlak siyah kayalar buldu. Wichet, yaptığı açıklamada, "O gün saat 02:00 civarında çok şiddetli yağmur yağdı ve şimşek çaktı, bu da dışarıda yangına neden oldu. Sabah, yerde devrilmiş bir ağaç ve yanık izleri vardı. Yanan çukura doğru yürüdüm ve duman vardı, bu yüzden onu toprakla örttüm. 2 hafta sonra çukura tekrar baktığımızda parlak siyah bir kaya ile karşılaştık" ifadelerine yer verdi.

KAYALARIN ŞİFALI OLDUKLARINA İNANIYORLAR

Maneerat, bunları toplarken keskin bir kaya parçasının kendisini kestiğini ve kanamaya neden olduğunu, ancak kanamanın durmasıyla birlikte ağrı ve ateşin kısa sürede azaldığını anlattı.

Kayaları yaklaşık 1 ay sakladıktan sonra kendini daha enerjik ve zihinsel olarak daha berrak hissettiğini bildiren Maneerat, kayaların üzerindeki sıra dışı desenleri fark edip bunları şanslı numaralar olarak yorumladıkları için piyango bileti almaya karar verdiklerini de ifade etti.