TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği'den Pakistan ve Afganistan'a çağrı: Savaşı durdurun

Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilimin savaşa dönmesinin ardından şiddetli çatışmalar yaşanırken Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği 2 ülke halkına "Allah için savaşı durdurun" diye seslendi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği'den Pakistan ve Afganistan'a çağrı: Savaşı durdurun
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği, ve halkına seslenerek çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği, Pakistan ve Afganistan halkına acil çatışmaları durdurma çağrısı yaptı.
Karadaği, Ramazan ayının kutsallığına dikkat çekerek, iki ülkenin tek ümmet olduğunu ve akan kanın herkes için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.
Liderlere, alimlere ve kanaat önderlerine hitaben, Ramazan ayını ateşkes ve onurlu bir barış için diyalog fırsatı olarak kullanmaya çağırdı.
Çağrı, Pakistan ile Afganistan sınırı boyunca süren karşılıklı saldırıların devam ettiği bir dönemde yapıldı.
Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün şahsım adına ve alimler ile kanaat önderleri adına Pakistan ve Afganistan'daki kardeşlerimize sesleniyorum: Bu çatışmayı durdurun." ifadelerini kullandı.

ayının Kur'an ve rahmet ayı olduğunu vurgulayan Karadaği, "Şeytanların zincire vurulduğu, gök kapılarının açıldığı bir ayda kan kapıları nasıl açılır?" sözlerine yer verdi.

Pakistan ve Afganistan halklarının tek ümmet olduğunu vurgulayan Karadaği, "İslam, kıble birliği, tarih ve ortak kaderin iki toplumu birleştirdiğini" belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği'den Pakistan ve Afganistan'a çağrı: Savaşı durdurun

"ARANIZDAKİ KAN HEPİNİZ İÇİN KAYIPTIR"

"Aranızdaki kan, hepiniz için kayıptır." diyen Karadaği, bu tür yaraların hafızalarda uzun süre kaldığını ve suçu olmayan gelecek nesillere acı bir miras bıraktığını kaydetti.

Karadaği, "Güç, kendi evlatlarını yediğinde ne anlam taşır? Kardeşin kardeşe döktüğü kan üzerine hangi zafer inşa edilebilir?" sözleriyle çatışmaların sonuçlarına dikkati çekti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği'den Pakistan ve Afganistan'a çağrı: Savaşı durdurun

Açıklamasında liderlere, alimlere ve kanaat önderlerine de seslenen Karadaği, ramazan ayının muhasebe ve ateşkes için fırsat olması gerektiğini belirterek, "Bu ayı ateşi durdurmak için bir durak, onurlu bir barış için bir kapı yapın." çağrısında bulundu.

"ALLAH İÇİN, İSLAM İÇİN ÇATIŞMAYI DURDURUN"

Karadaği, bir ümmetin kanını koruduğu ölçüde yüceldiğini, öfkesine hakim olduğu ölçüde büyüdüğünü ve hikmeti silahın önüne koyduğu ölçüde güçlü kaldığını belirterek "Allah için, İslam için, ramazanın hürmeti için ve aranızdaki kardeşlik için çatışmayı durdurun." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği'den Pakistan ve Afganistan'a çağrı: Savaşı durdurun

Silahların bırakılarak diyalog kapılarının açılmasını isteyen Karadaği, "Aranızdaki barış güçtür, uyum izzettir ve kanın korunması bu mübarek ayda Allah'a yaklaştıran bir ibadettir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan ile Afganistan arasında iki ülke sınırı kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor.

