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Dünya onu Harry Potter filminde McGonagall ile tanımıştı! Maggie Smith hayatını kaybetti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
27 Eylül 2024 16:40 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:44
Dünya onu Harry Potter filminde McGonagall ile tanımıştı! Maggie Smith hayatını kaybetti

Harry Potter serisinde “Profesör Minerva McGonagall” karakterini canlandıran ünlü oyuncu Maggie Smith, hayatını kaybetti. Harry Potter hayranları acı haberle yıkıldı...

Tüm dünyanın özellikle Harry Potter​ filmlerinden bildiği Profesör Minerva McGonagall rolünü oynayan Dame Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya onu Harry Potter filminde McGonagall ile tanımıştı! Maggie Smith hayatını kaybetti - 1. Resim

OĞULLARI DUYURDU

Smith'in oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin tarafından açıklama şu yazıldı: Dame Maggie Smith'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurmak zorundayız.

Dünya onu Harry Potter filminde McGonagall ile tanımıştı! Maggie Smith hayatını kaybetti - 2. Resim

Bu sabah, 27 Eylül Cuma günü erken saatlerde hastanede huzur içinde hayata veda etti. Son derece özel bir insandı, son anlarında arkadaşları ve ailesiyle birlikteydi.

Dünya onu Harry Potter filminde McGonagall ile tanımıştı! Maggie Smith hayatını kaybetti - 3. Resim

Geride, olağanüstü annelerini ve büyükannelerini kaybetmenin acısını yaşayan iki oğul ve beş sevgi dolu torun bıraktı. “Bu vesileyle Chelsea ve Westminster Hastanesi'nin harika personeline son günlerinde gösterdikleri özen ve sonsuz nezaket için teşekkür etmek istiyoruz.

Dünya onu Harry Potter filminde McGonagall ile tanımıştı! Maggie Smith hayatını kaybetti - 4. Resim

Tüm nazik mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyor ve şu anda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz.

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Kaynak: tgrthaber.com
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