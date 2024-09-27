Dünya onu Harry Potter filminde McGonagall ile tanımıştı! Maggie Smith hayatını kaybetti

27 Eylül 2024 16:40 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:44

Harry Potter serisinde “Profesör Minerva McGonagall” karakterini canlandıran ünlü oyuncu Maggie Smith, hayatını kaybetti. Harry Potter hayranları acı haberle yıkıldı...

Harry Potter Quidditch Champions 3 Eylül'de PlayStation 5/4, Xbox Series/One, Switch ve PC için yayınlanacak

Harry Potter Quidditch Champions 3 Eylül'de PlayStation 5/4, Xbox Series/One, Switch ve PC için yayınlanacak

Rusya 'Harry Potter Kalesi'ne füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya 'Harry Potter Kalesi'ne füze yağdırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tüm dünyanın özellikle Harry Potter​ filmlerinden bildiği Profesör Minerva McGonagall rolünü oynayan Dame Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti.

OĞULLARI DUYURDU

Smith'in oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin tarafından açıklama şu yazıldı: Dame Maggie Smith'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurmak zorundayız.

Bu sabah, 27 Eylül Cuma günü erken saatlerde hastanede huzur içinde hayata veda etti. Son derece özel bir insandı, son anlarında arkadaşları ve ailesiyle birlikteydi.

Geride, olağanüstü annelerini ve büyükannelerini kaybetmenin acısını yaşayan iki oğul ve beş sevgi dolu torun bıraktı. “Bu vesileyle Chelsea ve Westminster Hastanesi'nin harika personeline son günlerinde gösterdikleri özen ve sonsuz nezaket için teşekkür etmek istiyoruz.

Tüm nazik mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyor ve şu anda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz.