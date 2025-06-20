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 | Berkay Alptekin

Dünya Trump'ın hamlesini bekliyor! 'İki hafta' çıkışının anlamı ne?

İsrail'in İran'a karşı 13 Haziran Cuma günü başlattığı hava saldırılarıyla birlikte Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Bölgenin yangın yerine dönmesi sonrası gözler Trump ve yönetimine çevrildi. Trump beklenenin aksine alacağı kararı iki haftalığına erteledi. Peki bu ertelemenin arka planında ne yatıyor?

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Dünya Trump'ın hamlesini bekliyor! 'İki hafta' çıkışının anlamı ne?
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 14:29

Orta Doğu'da yükselen tansiyon sonrası gözler ABD'nin kalbi Washington'a çevrildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ise tüm dengeleri alt üst etti. İsrail'in 13 Haziran Cuma günü İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarının ardından, Trump yönetiminin tutumu merak konusu oldu.

Ancak Trump, beklenilenin aksine alacağı kararı iki haftalığına erteledi. Trump'ın bu hareketi uluslararası diplomasiye yeni bir pencere araladı.

Dünya Trump'ın hamlesini bekliyor! 'İki hafta' çıkışının anlamı ne?

TRUMP'IN TERCİHİNİN ARDINDAKİ STRATEJİ

Eski Beyaz Saray ve Dışişleri yetkilisi Brett McGurk’ün ABD merkezli CNN International’a yaptığı değerlendirmeyle bu tercihin ardında yatan stratejiyi açıkladı.

McGurk, "Bu iki hafta diplomasiye bir şans tanımak için kullanılabilir. Eğer gerçekten bir son tarihse ve sonunda ya çözüm bulunacak ya da güç kullanılacaksa, bu etkili bir denge oluşturur." ifadelerine yer verdi.

Ancak Trump’ın daha önce de dile getirdiği “iki hafta içinde karar” söylemleri altyapı yatırımlarından dış politikaya kadar birçok başlıkta boşlukta kalmıştı. Bu nedenle, dünya kamuoyu Trump’ın bu süreci yalnızca zaman kazanmak için kullanıp kullanmadığını sorguluyor.

Dünya Trump'ın hamlesini bekliyor! 'İki hafta' çıkışının anlamı ne?

İSRAİL O KADAR SABIRLI MI?

Trump’ın iki haftalık karar ertelemesi sadece Washington’da değil, Tel Aviv’de de yankı uyandırdı. İsrail’in Fordo tesisine tek başına müdahale edip etmeyeceği bilinmiyor. ABD özel kuvvetlerinin eski danışmanlarından Seth Jones, belirsizliği, "Eğer ABD gerçekten diplomasiye zaman tanıyacaksa, İsrail bekleyecek mi? Bu sorunun cevabı henüz net değil." ifadeleriyle özetliyor.

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