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 | Banu İriç

Son dakika | ABD ve İran görüşmesi sonrası Trump savaş kararı için gün verdi!

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeniden müzakere masasına oturma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. İran ile savaş kararı için tarih verdi.

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Son dakika | ABD ve İran görüşmesi sonrası Trump savaş kararı için gün verdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 21:12

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Müzakere olasılığının yüksek olduğunu belirten Trump "Yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimali yüksek, ancak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımı vereceğim" dedi.

Son dakika | ABD ve İran görüşmesi sonrası Trump savaş kararı için gün verdi!

BEYAZ SARAY DUYURDU

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Trump'ın bir kez daha diplomasiye fırsat vermek istediğini belirterek,

Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktardı.

Leavitt, "İran, uyarıda bulunmamıza rağmen 60 gün boyunca müzakere masasına oturmadı. 61. günde İsrail İran'a karşı harekete geçti ve Başkan doğrudan iki hafta içinde karar vereceğini açıkladı." yorumunu yaptı.

ABD-İRAN TEMASLARI SÜRÜYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 13 Haziran’dan bu yana birkaç kez telefonda görüştü. İsrail-İran çatışmalarını durdurmaya yönelik görüşmelerde, İran tarafı İsrail saldırıları sonlanmadan müzakereye dönmeyeceklerini iletti. ABD'nin İran’a, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ülke dışında yapılmasını öngören bir teklif sunduğu ancak Tahran'ın bunu reddettiği aktarıldı.

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