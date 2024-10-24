Dünya TUSAŞ'a terör saldırısını konuştu! Dış basın hain planı 'son dakika' olarak böyle servis etti

24 Ekim 2024 09:47 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:56

Başkent Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı dünya basınında da geniş yankı buldu. Önemli basın kuruluşları yaşanan terör saldırısını manşetlerden okuyucularına sundu.

Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) başkent Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesinde yer alan yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. Gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi ise yaralandı. Terör saldırı dünya basınında da büyük yankı buldu.

THE WASHINGTON POST: TERÖR SALDIRISINDA EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, terör saldırısıyla ilgili "Havacılık şirketine yönelik terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı." manşetini attı.

Haberde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediğine ilişkin sözlerine yer verildi. Ayrıca, hiçbir örgütün terör saldırısını üstlenmediği de ifade edildi.

THE WALL STREET JOURNAL: CUMHURBAŞKANI TERÖR SALDIRISINI KINADI

ABD merkezli The Wall Street Journal yayın organı da haberinde terör saldırısı anında BRICS zirvesinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıyı kınayan sözlerine yer verdi.

Haberde, çıkan çatışmada sırasında iki saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

THE NEW YORK TIMES: TERÖR SALDIRISI

Yine ABD merkezli The New York Times da manşetinde "terör saldırısı" ifadesine yer verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonunu da okurlarıyla paylaştı. 32 hedefin imha edildiği kaydedildi.

CNN INTERNATIONAL: SALDIRIYI PKK DÜZENLEDİ, ABD İÇİN DE TERÖR ÖRGÜTÜ

CNN International da "Türk Havacılık ve Uzay Şirketine Yönelik 'Terör' Saldırısında 5 Kişi Öldü" manşetli haberinde; şehitlerin arasında TUSAŞ​ çalışanları ve bir de taksicinin olduğu bilgisini verdi.

Saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da terör örgütü olarak tanındığı hatırlatıldı.

BBC: TUSAŞ'IN ÖNEMLİ BİR ROLÜ VAR

İngiliz BBC yayın organı, terör saldırısı anına ilişkin görüntülere yer verdi. PKK'nın İngiltere tarafından da terör örgütü olarak tanındığı ifade edilen haberde, TUSAŞ'ın Türkiye​'nin havacılık endüstrisinde önemli bir rolünün olduğu vurgulandı.

THE GUARDIAN: BİRİ ÜSTÜNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

The Guardian saldırganlardan birinin olay yerinde üzerindeki bombayı patlattığı bilgisini paylaştı. Diğer saldırganın da elindeki tüfekle vardiya değişimi sırasında binanın girişine ulaştığı aktarıldı.