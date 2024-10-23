Son dakika | TUSAŞ tesislerine terör saldırısı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehit ve yaralılarımız var

23 Ekim 2024 15:58 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:00

Son dakika haberi: Ankara'da TUSAŞ'ın Kazan'daki tesislerinde patlama ve silah sesleri duyuldu. TUSAŞ'a yönelik bir terör saldırısı olduğu ve tesiste silahlı çatışma çıktığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Yerlikaya şehit ve yaralılarımızın olduğunu bildirdi. Üç teröristten 2'sinin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, rehinelerin olduğun iddia edildi. Öte yandan gelen son bilgilere göre TUSAŞ'ta ikinci bir patlama meydana geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre Ankara​'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kazan​'daki tesislerine bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Tesise canlı bomba saldırısı düzenlendiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tesislerde çatışma seslerinin halen duyulduğu söyleniyor.

DDM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILARIMIZI VAR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika haberine göre "Konuyla ilgili takipteyiz açıklama yapacağız" denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen açıklamalara göre şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Bakan Yerlikaya şu açıklamaları yaptı:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı​ sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

REHİNELER OLDUĞU İDDİASI VAR

Üç teröristten ikisinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Öte yandan çatışmanın devam ettiği öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve ekip sevk edildi.

İKİNCİ BİR PATLAMA OLDU

İlk patlamanın ardından yaklaşık 40 dakika sonra bölgeden ikinci bir patlama sesi geldi. Büyük panik yaşanırken, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

İŞTE O TERÖRİST

TUSAŞ​'taki şehit ve yaralıların olduğu hain terör saldırısının faili olan teröristin fotoğrafı ortaya çıktı. Hain saldırının failinin sırt çantası ve elindeki silahla binaya giriş yaptığı görüldü.

HAİNLER TAKSİYLE GELDİ

Hain saldırıyı gerçekleştirenlerin Ankara Kahramankazan Tesisleri'ne taksi ile geldiği görüntüler de ortaya çıktı.