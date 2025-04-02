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 | Berrak Arican

Dünya zenginleri belli oldu: İlk 3 şaşırtmadı, Türkiye'den 32 iş insanı da listede

Forbes dergisi, 2025 yılının en zenginlerini sıraladı. Zirvedeki isim bu kez değişmedi. Elon Musk 342 milyar dolarlık servetiyle dünya zenginleri arasında birinci sıradayken hemen arkasında ise Mark Zuckerberg yer aldı. Jeff Bezos ise bu kez 3. sıraya düştü. Listeye Türkiye'den ise 32 iş insanı girdi.

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Dünya zenginleri belli oldu: İlk 3 şaşırtmadı, Türkiye'den 32 iş insanı da listede
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 10:49

Dünyanın en zengin insanlarını ABD merkezli Forbes dergisi açıkladı. 2025 yılının küresel milyarderler listesinde toplam 3 bin 28 iş insanı yer aldı. SpaceX ve Tesla'nın da bulunduğu şirketlerin kurucusu olan Elon Musk, 342 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer aldı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 216 milyar dolarlık servetiyle 2. sırada yer alırken Amazon'un sahibi Jeff Bezos ise 215 milyar dolarlık servetiyle 3. sıradaydı.

LARRY ELLISON, BERNARD ARNAULT

Yazılım devi Oracle'ın kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Larry Ellison 192 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4'üncü kişisi unvanını kazandı. Louis Vuitton ve Sephora'nın da aralarında bulunduğu 75 moda ve kozmetik markasından oluşan LVMH Holding'in icra kurulu başkanı Bernard Arnault ise 178 milyar dolarlık servetiyle listede 5'inci oldu.

WARREN BUFFETT, LARRY PAGE, SERGEY BRİN

Tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri olarak bilinen Warren Buffett ise 154 milyar dolarlık servetiyle listenin 6'ncı sırasına oturdu. Listenin 7'nci sırasında 144 milyar dolarlık servetiyle Google'ın ana şirketi Alphabet'in yönetim kurulu üyesi ve hakim hissedarı Larry Page yer alırken, Alphabet'in bir diğer yönetim kurulu üyesi ve hakim hissedarı Sergey Brin 138 milyar dolarlık servetle 8'inci oldu.

AMANCIO ORTEGA, STEVE BALLMER

Zara ve Bershka gibi moda markalarıyla bilinen Inditex'in kurucusu İspanyol iş insanı Amancio Ortega 124 milyar dolarlık servetiyle listenin 9'uncu sırasında kendine yer buldu. Dünyanın en zengin 10'uncu kişisi ise 118 milyar dolarlık varlıkla bilişim devi Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ BELLİ OLDU

Toplam 3 bin 28 iş insanından oluşan listeye bu yıl Türkiye'den 32 milyarder girmeyi başardı. Listede yer alan en varlıklı Türk olarak öne çıkan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 5.5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 639'uncu kişisi oldu.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 1.8 milyar dolarlık servet ile listenin bin 947'nci sırasında yer alırken, Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar da 1.6 milyar dolarlık servetiyle 2 bin 110'uncu oldu.

DÜNYADA EN FAZLA MİLYARDER ABD'DE

Forbes'in milyarderler listesinde yer alan isimlerin bir önceki yıla göre 247 kişi artması dikkat çekti. Dünyanın en zengin insanlarının varlıklarının toplam değeri 16.1 trilyon dolara ulaştı. ABD, 902 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke olurken, onu 516 milyarderle Çin ve Hong Kong, 205 milyarderle Hindistan takip etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

2024 yılının en zengin insanı kimdi?
2024 yılı, dünyanın en zengin iş insanları için büyük bir kazanç dönemi oldu. Tesla, SpaceX, sosyal medya devi X ve yapay zeka yatırımlarıyla dikkat çeken Elon Musk, yıl boyunca 213 milyar dolar kazanç sağladı ve toplam servetini 442 milyar dolara çıkararak zirvede farkı iyice açtı
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