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 | Berrak Arican

Nerede seçim orada Elon Musk! Yine kesenin ağzını açtı milyonlar dağıtıyor

Elon Musk bu kez de yerel eyalet seçimleri için para dağıtmaya başladı. Ülke dışında ve ülke içinde her türlü seçimde bir parmağı olan Musk bu kez Wisconsin eyaletindeki seçimlere karıştı.

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Nerede seçim orada Elon Musk! Yine kesenin ağzını açtı milyonlar dağıtıyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 16:01

Son zamanlarda hem Avrupa'daki hem de ABD'deki son seçimde ön plana çıkan Elon Musk bu kez yerel eyalet seçimi için çabalıyor. Wisconsin eyaletinde muhafazakar adayın kaybetme ihtimali olduğunu fark eden Musk, para saçmaya başladı. Eyaletin muhafazakar adayı Brad Schimel'i destekleyen ünlü iş insanı Musk, liberal aday Sudan Crawford'u yarış dışı bırakmanın peşinde.

AMAÇ MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKMEK

Schimel'in yüksek mahkeme üyesi olabilmesi için kesenin ağzını açan Musk, mitingde muhafazakar adaya destek veren 2 kişiye birer milyon dolarlık çek verdi. Bile bile seçimlerde bu kadar para harcadığını söyleyen Musk, "Biliyorsunuz çeklerin amacı dikkat çekebilmek. Çünkü medya bunu mutlaka haberleştirecektir. Seçimleri kaybetme riski altındayız. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor." dedi.

CUMHURİYETÇİLER İÇİN ÖNEMLİ

ABC News'in haberine göre, bu seçim eyaletin kürtaj ve işçi hakları gibi konularda tutumu açısından oldukça önemli. Eyaletteki seçim kurallarının belirlenmesinde de yüksek mahkeme üyeliğinin önemli rol oynayacağı belirtiliyor. Musk da seçim kurallarının ve bölgelerinin yüksek mahkeme kararıyla değiştirebileceğini belirtti. Ayrıca bu seçimden Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisi seçimlerinin etkilenebileceğini de vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Elon Musk, Trump için ne kadar para harcadı?
Donald Trump'ın başkan seçilebilmesi için 250 milyon dolar harcamıştı.
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