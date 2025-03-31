Sabaha karşı birden alev aldı! Çok sayıda Tesla küle döndü

İtalya'nın başkenti Roma'nın Terranova bölgesindeki Tesla bayisinde sabaha karşı yangın çıktı. Don Ormani haber sitesine göre yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Fakat 17 Tesla otomobili küle döndü.

Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor. Polis, olay yerinde yangının kaza mı yoksa kundaklama mı olduğunu araştırıyor.

PROTESTO VE SALDIRI DALGASI

Öte yandan ABD dahil birçok ülkede Tesla bayisi ve tesisleri, şirketin yol açtığı iklim krizi zararlarının bedelini ödemesi gerektiği gerekçesiyle protesto ve saldırı dalgasıyla karşı karşıya kalıyor.

İtalya'da, kısa süre önce Milano kentindeki bir Tesla bayisi önünde bazı aktivistler protesto düzenlemişti.