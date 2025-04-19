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 | Berkay Alptekin

Dünyaca ünlü çikolataların üretiminde radikal karar! Artık bitter çikolata üretmeyecekler

İngiltere'de "değişen damak tadı" dünya çapında meşhur olan çikolataların üretici şirketlerini yeni ve radikal kararlara itti. Bazı tüketiciler için hayal kırıklığıyla dolu olan radikal karar sonrası sosyal medya kullanıcıları stok çağrısı yaptı.

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Dünyaca ünlü çikolataların üretiminde radikal karar! Artık bitter çikolata üretmeyecekler
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 09:29

İngiltere'de "değişen damak tadı" çikolataların üretiminde yeni bir karar alınmasına itti. Toblerone'u üreten Mondelez şirketinin bir sözcüsü, 360 gr'lık bitter çikolatayı üretmeme gibi “zor bir karar” aldıklarını ifade etti.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre, yapılan açıklamada, “Bunun bazı tüketiciler için hayal kırıklığı yaratabileceğini anlamakla birlikte, Toblerone'a yatırım yapmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ürünün İngiltere dışında üretiminin durdurulup durdurulmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Duyuru, İngiltere'nin çikolata satışlarının genellikle yükseldiği Paskalya resmi tatil hafta sonuna girdiği sırada geldi.

Dünyaca ünlü çikolataların üretiminde radikal karar! Artık bitter çikolata üretmeyecekler

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDAN STOK ÇAĞRISI

Dün sosyal medya kullanıcıları, insanları stok yapmaya çağırdı. Bazı internet sitelerinde stoklar tükendi.

Bu meşhur çikolata barının, mucidi Theodor Tobler'in soyadı ile güneybatı Avrupa'daki Noel geleneklerine özgü kızarmış bademli nuga şekerlemesi olan torrone'nin birleşiminden oluştuğuna inanılıyor.

Bitter çikolatalı Toblerone'un sonu, “Dubai çikolatası” olarak adlandırılan, Antep fıstığı kreması ve kızarmış künefeden oluşan bir dolgu içeren, kıyılmış yufkadan yapılan geleneksel bir Ortadoğu tatlısı olan çikolatanın tadına varmasıyla geldi.

Haber aynı zamanda aralık ayında rekor seviyeye ulaşan kakao fiyatlarının yükseldiği bir dönemde geldi. Ulusal İstatistik Ofisi rakamlarına göre çikolata fiyatları mart ayına kadar olan yılda yüzde 13.6 oranında arttı.

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ETİKETLER
#İngiltere
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#Mondelez
#Ortadoğu Lezzeti
#Dünya
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