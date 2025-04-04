Dünyaca ünlü markanın ikonik çantası çikolata oldu, Dubai'yi solladı! İşte el yakan fiyatı

Dünyaca ünlü moda markası Louis Vuitton, ikonik çantasını çikolataya çevirdi. Orijinal çantadan ilham alındı, yeni bir paskalya yumurtası ortaya çıktı. Çikolata da çanta kadar el yakıyor.

Dünyaca ünlü marka Louis Vuitton, ünlü bir Fransız pasta şefi olan Maxime Frederic ile anlaştı ve ortaya ilginç bir çikolata çıktı. Markanın yumurta şeklindeki ikonik çantası çikolatadan yapılma bir paskalya yumurtasına dönüştü.

Çanta çikolatanın içinde kavrulmuş fındık dolgusu bulunuyor. Üzerinde Louis Vuitton'un klasik monogram deseni var. Saplar ve fermuar ise sütlü çikolatadan yapılma.

DUBAİ ÇİKOLATASINI GEÇTİ

Lüks markanın çikolatası da çanta kadar el yakıyor. Çanta 125 bin TL'ye satılıyor, çikolata ise yaklaşık 9.500 TL'ye satışa sunuldu. Bu fiyat son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatasını da aştı.



Louis Vuitton, 6 küçük yumurtadan oluşan bir set de hazırladı. Bu küçük set için ise fiyatı 3 bin TL olarak belirledi. The Sun'ın haberine göre, bu özel set, bitter ve süt çikolata kaplamalı yumurtalar içeriyor.

SADECE BİRKAÇ ÜLKEDE VAR

Öte yandan bu özel çikolataların sadece birkaç ülkede satışa sunulacağı belirtildi. Bu ülkeler arasında Fransa, Çin, Singapur ve ABD var.