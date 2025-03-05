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 | Baran Aksoy

Dubai çikolatası çalıntı çıktı! Kilisli tatlı ustası isyan bayrağını çekti

Tüm dünyada trend olan Dubai çikolatasının çalıntı olduğunu öne süren Kilisli tatlı ustası İlhan Kilimci, isyan bayrağını çekti. Kilimci, Dubai çikolatasının asıl lezzet kaynağının Kilis’e özgü cennet çamuru tatlısı olduğunu söyledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 14:14

Kilis’te 35 yıldır tatlıcılık yapan İlhan Kilimci, Dubai çikolatasının çalıntı olduğunu öne sürdü. Hem Türkiye'de hem de dünyada son zamanların en popüler çikolatası haline gelen Dubai çikolatasının çalıntı olduğunu öne süren Kilimci, çikolatanın cennet çamuru tatlısından esinlenerek yapıldığını söyledi.

Fıstık ve kadayıfın ustalıkla harmanlanmasıyla elde edilen bu özel dolgunun, çikolataya benzersiz bir tat kattığını belirten Kilimci, çikolatanın içindeki özel harcın aslında cennet çamuru olduğunu söyledi.

"İÇİNDEKİ DOLGU TAMAMEN CENNET ÇAMURU"

Dubai çikolatası olarak bilinen tatlının iç dolgusunda Kilis mutfağının eşsiz tatlarından biri olan cennet çamurunun kullanıldığını belirten Kilimci, "Çikolatayı açtığınızda içindeki dolgunun tamamen cennet çamuru olduğunu görebilirsiniz. Bize özgü bu lezzet, fıstık ve kadayıfın ustalıkla yoğrulup harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Aksi takdirde çikolata, bildiğimiz standart bir çikolatadan farksız olurdu" ifadelerini kullandı.

"ASIL OLAN KİLİS’İN CENNET ÇAMURUDU"

35 yıllık tatlı ustalığı deneyimiyle yıllardır Kilis’te bu tatlıyı hazırladıklarını ve Kilis mutfağının önemli bir parçası olan cennet çamurunu tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kilimci, "Biz zaten cennet çamurunu uzun yıllardır yapıyoruz. Üzerine çikolata döküp kaymakla servis ettiğimizde ortaya çıkan tat, benzersiz bir deneyim sunuyor. Fakat son dönemde bu tatlının Dubai çikolatası olarak anılmasını doğru bulmuyoruz. Asıl olan Kilis’in cennet çamurudur" diye konuştu.

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