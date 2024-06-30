Dünyaca ünlü oyuncağın tasarımcısı hayatını kaybetti

30 Haziran 2024 12:52 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 12:54

Dünyaca ünlü oyuncak markası Polly Pocket'in tasarımcısı 74 yaşındaki Chris Wiggs, Doğu Londra doğumluydu. Taşınabilir rüya evini 1983 yılında iş için ABD'nin New York eyaletinde bulunduğu sırada hayal etti.

Minik bir oyuncak bebek figürüne ev sahipliği yapan bu karmaşık mini dünya fikri, eve dönene kadar aklının bir köşesinde durdu ve sevgili kızı Kate için bu konsepti hayata geçirmek üzere bodrum katındaki atölyesine yöneldi.

Kate, "Kompaktı eline aldığı ilk anı hatırlamaya çalışıyorum ve sanırım bu çok sıradan bir şey olurdu. 'Oh, bunu ben yaptım. Al bakalım,' derdi" ifadelerine yer verdi ve ekledi, "Çünkü o her zaman bir şeyler yapardı, bu dünyadaki en doğal şeydi."

Kendi içine kapalı oyun alanı ancak 1989'da, Kate büyüyüp Polly'yi bir daha dönmemek üzere oyuncak sandığına koyduktan sonra piyasaya çıktı. Wiggs kompakt oyuncağı yeniden keşfetti ve kendisine bunun güzel bir anıdan daha fazlası olup olamayacağını sordu.

Bu basit soru, Polly Pocket olarak bilinen ve Mattel'in en karlı mülklerinden biri olacak olan şeyi harekete geçirdi.

1994 yılına gelindiğinde satışlar dünya çapında 180 milyon dolara ulaşmıştı. Talebe paralel olarak, 1989'da 17 olan bireysel kompakt tasarım sayısı 1994'te 26'ya çıktı.

"BABAMLA GERÇEKTEN GURUR DUYUYORDUM"

Oyuncağın 2018'de yeniden piyasaya sürülmesinden önce Mattel, Polly'nin mağaza raflarında geçirdiği yıllar boyunca 10 milyondan fazla kompakt satıldığını belirtmişti ki bu rakam, markanın yaklaşık 30 yıl içinde geçirdiği birçok yinelemeyi içermiyor.

Ancak Wiggs başarının kendisini ya da çocuklarını etkilemesine asla izin vermedi, hatta bilinmezliğini korumak için gazetecilerden kaçacak kadar ileri gitti. Dünya ve daha da önemlisi sayısız genç beyin üzerindeki etkisini ancak hayatının ilerleyen dönemlerinde fark etti.

"Tamamen paketlenmiş, kullanıma hazır bir Polly Pocket'ı ilk kez gördüğümde... tuhaf bir deneyimdi," diyor Kate. "Paketin ne içerdiğini, çocuklar için tüm bu hayali dünyalar için içerdiği potansiyeli biliyordum ama aynı zamanda babamla gerçekten gurur duyuyordum."