Dünyada bir ilk! Yaşlı kadını korkutan robot gözaltına alındı

Çin'in Güney Çin Denizi kıyısında yer alan Makao şehrinde, bir şirketin reklam faaliyetleri kapsamında sokakta yer alan Unitree G1 model bir insansı robotun 70 yaşındaki bir kadını korkutması dünyanın gündemine oturdu.

Kadının korkması sonrası olay yerine çağrılan polis ekipleri, yaşlı kadını takip eden robotu tutuklarken, panikleyen kadını hastaneye kaldırdı.

Yaşanan ilginç olayda, polis ekiplerinin robotu olay yerinden adeta bir şüpheli edasıyla gözaltına alır gibi uzaklaştırması, "insansı robot tutuklandı" izlenimiyle dünyada geniş yankı uyandırdı.

ARKASINDA ROBOTU GÖREN KADIN PANİK YAŞADI

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yürüyüş yaptığı sırada telefonuna bakan kadın, arkasında duran insansı robotu fark edince büyük bir panik yaşadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre robota öfkeyle bağıran ve kalp atışlarının hızlandığını belirten yaşlı kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine kendisini iyi hissetmediğini ifade etti.

Sağlık ekiplerince yapılan muayene sonrası kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda herhangi bir fiziksel yaralanma tespit edilmedi.

ROBOTUN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Robotun sahibi olan şirket tarafından yapılan açıklamada, cihazın bölgeden ayrılmaya çalıştığı ancak kadının durması nedeniyle yolun kapandığı ve robotun bu sebeple arkada beklediği savunuldu.

Polis merkezine götürülen ve 50 yaşındaki sahibine teslim edilen robotla ilgili "kamusal alanda kullanım" uyarısı yapılırken, olay sosyal medyada kutuplaşmaya neden oldu.

Bazı kullanıcılar görüntüleri mizahi bir dille ele alırken, bir kesim ise otonom robotların sokaklardaki denetimsiz varlığının güvenlik ve etik riskler taşıdığına dikkat çekerek yasal düzenleme çağrısında bulundu.