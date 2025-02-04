Dünyadan izole Kuzey Kore'den bir garip turist girişimi! Kapılarını atıştırmalıkları için açıyor

04 Şubat 2025 15:47 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:12

Kuzey Kore beş yılı aşkın bir süre sonra kapılarını tekrardan dünyaya açacak. 2020 yılında Covid-19 pandemisi ile başlayan sürecin ardından yeniden turistleri kabul etmeye hazırlanıyor. Ülkede düzenlenecek turlar ise ilginçliğiyle dikkati çekiyor.

Kuzey Kore beş yılı aşkın bir süre dünyadan izole bir hayat sürdü. Şimdi ise ülkeye düzenlenecek turlar için yabancı tur şirketlerine, ülkenin kuzeydoğusundaki Rason kentine uluslararası turistleri götürme izni verilirken, ilk tur hayatını kaybetmiş olan önceki lider Kim Jong-Il'in doğum gününde gerçekleştirilecek.

Ziyaretçilerin, pandemi nedeniyle 2020'nin Ocak ayında sınırlarını kapatan ülkeye ilk kez giriş yapmaları bekleniyor. Ancak Rason, turist cazibesiyle değil, ilginç ziyaret noktalarıyla öne çıkıyor.

Turistlere, "çeşitli atıştırmalıklar ve içecekler üreten karma gıda işleme fabrikası" ile "deniz hıyarı yetiştirme çiftliği" gezdirilecek.

TURLAR "PARLAYAN YILDIZ GÜNÜ"NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Turlar, ülkede "Parlayan Yıldız Günü" olarak bilinen 16 Şubat'ta, yani mevcut lider Kim Jong-Un'un babası Kim Jong-Il'in doğum gününde düzenlenecek. Bu özel gün, genellikle geçit törenleri ve diğer anma etkinlikleriyle kutlanıyor.

Kuzey Kore'de turizm her zaman sıkı denetim altında tutuluyor. Bireysel seyahatler yasak olup, gruplar mutlaka hükümet yetkilileri tarafından gözlemleniyor. Bireysel turlar sadece devlet tarafından onaylanmış az sayıda ajans aracılığıyla düzenlenebiliyor ve önceden hükümetin iznine tabi olmak gerekiyor.

Çin ve Rusya gibi ülkenin rejimine güçlü destek veren devletler dışında, diğer ülkelerin diplomatları bile Kuzey Kore'ye nadiren giriş yapabiliyor. Örneğin; İngiltere'nin Pyongyang Büyükelçisi David Ellis, 2021'de atanmasına rağmen ülkesinin büyükelçiliğinde ikamet etmesine bile izin verilmedi.

TURİST ÖĞRENCİ KOMA HALİNDE İADE EDİLMİŞTİ

Ülkede turizmin tehlikeli olabileceği de sıkça dile getiriliyor. 2016'da Amerikalı öğrenci Otto Warmbier, Kuzey Kore'de bir propaganda afişi çaldığı gerekçesiyle 15 yıl ağır iş cezasına çarptırılmıştı. 15 ay sonra koma halinde ve beyin hasarıyla Amerika'ya iade edilen Warmbier, kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Ailesi ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump, öğrencinin işkence gördüğünü ileri sürerken; Kuzey Koreli yetkililer ise botulizm adında bakteriyel bir enfeksiyon sebebiyle öldüğünü savunmuştu.