Dünyanın en büyük mobil fuarına 'Ramazan' ayarı: Oruç tutanları unutmadılar

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025, organizatörlerin açıklamasına göre, bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle oruç tutan katılımcılar için özel düzenlemeler yapıyor. GSMA tarafından yapılan açıklamada, katılımcıların konforunu sağlamak adına yönlendirme tabelaları, özel dinlenme alanları ve su-hurma ikramı gibi detayların düşünüldüğü belirtildi.

Dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği olarak bilinen Mobil Dünya Kongresi, 3-6 Mart 2025 tarihleri arasında Barselona'daki Fira Gran Via fuar alanında düzenlenecek. Yapay zeka, 5G ve katlanabilir cihaz teknolojisi gibi konuların ön planda olacağı etkinlik, bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle katılımcılar için özel düzenlemelerle gerçekleştirilecek.

Fuar organizatörü GSMA, Ramazan ayında oruç tutacak katılımcılar için özel planlama yaptığını duyurdu. Organizasyon ekibi tarafından yapılan açıklamada, iftar ve sahur imkanları, özel dinlenme alanları ve ibadet yerlerinin hazırlandığı belirtildi.

ORUÇ TUTANLARA ÖZEL İBADET ALANLARI HAZIRLANDI

GSMA’nın web sitesinde yayınlanan bilgilere göre, MWC 2025 kapsamında iki ayrı ibadet odası tahsis edildi. Hall 3 ve Hall 7'de yer alacak bu özel alanlarda, erkekler ve kadınlar için ayrı bölümler bulunacak. Hall 3'te ise tüm cinsiyetlere açık bir meditasyon alanı yer alacak.

İbadet odalarında şu imkanlar sunulacak:

Arapça ve İngilizce Kuran-ı Kerim nüshaları

Seccadeler, terlikler ve şal gibi temel ihtiyaçlar

Kolay bulunabilmesi için fuar alanında yönlendirme tabelaları

İbadet odaları, pazartesi-çarşamba günleri 08.30-19.00, perşembe günü ise 08.30-16.00 saatleri arasında açık olacak. Bu arada oruç tutan katılımcılar için iftar vakitlerinde ibadet odalarının yanında özel alanlar oluşturulacak. Burada hurma ve su ikram edilecek, böylece katılımcılar kolaylıkla oruçlarını açabilecekler.

MWC 2025 FUARINDA NELER OLACAK?

Dünyanın en büyük mobil endüstri fuarı olan ve mobil operatörleri, cihaz üreticilerini, teknoloji firmalarını, satıcıları ve içerik üreticileri bir araya getiren Mobil Dünya Kongresi, 2025 yılında yapay zekadan katlanabilir cihazlara, e-ticaretten kuantum teknolojilere kadar pek çok alanda duyurulara ev sahipliği yapacak.