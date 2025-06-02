Dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinde Türkiye'den 2 şehir ön planda

Euromonitor International, 2024 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini sıraladı. Türkiye'den iki şehir listede yer aldı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini, araştırma şirketi Euromonitor International açıkladı. Araştırma, şehirlerde en az 24 saat geçiren turistler dikkate alınarak yapıldı. 2024 yılında insanlar en çok Tayland'ın başkenti Bangkok'a gitti. Bangkok, geçen yıl 32,4 milyon kişiyi ağırladı. Turist sayısı yüzde 37 arttı.

İSTANBUL İKİNCİ SIRADA

Türkiye'den ise listenin ilk 10'una iki şehir girdi. İstanbul, Bangkok'un ardından listede ikinci sırada yer aldı. İstanbul'a, Bangkok'a göre, yaklaşık 10 milyon daha az insan geldi. İstanbul, ikinci sıraya 23 milyonla yerleşti. Ayrıca turist sayısı ise yüzde 14 artıştaydı.

TURİZM CENNETİ ANTALYA

Türkiye'nin turizm cenneti Antalya ise, 2024 yılında 19.3 milyon turist ağırladı. Ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 artış gösterdi.