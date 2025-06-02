Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

02.06.2025

İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakereleri

Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri için adres yeniden İstanbul. Bugün Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlaması beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna, Rusya'ya büyük bir saldırı gerçekleştirdi. İnsansız hava araçlarını Rusya'ya sokmayı başaran Ukrayna, 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını imha etti. Rusya, bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Barış görüşmeleri öncesinde yükselen tansiyonun İstanbul müzakereleriyle dinmesi bekleniyor.  

Tarih 09:24

UKRAYNA HEYETİ İSTANBUL'DA

AFP'nin haberine göre, müzakerelere katılacak Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyet, saat 13.00'te Rus tarafı ile bir araya gelecek. Görüşme, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek. 

 

Tarih 07:40

RUSYA: UKRAYNA'NIN MEMORANDUM ÇALIŞMASINI ALDIK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasını aldıklarını bildirdi. 

Tarih 23:42

ZELENSKİY'DEN İSTANBUL MESAJI

Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız." dedi.

İkon
Tarih 21:42

ZELENSKİY, UKRAYNA HEYETİ İÇİN ONAYI VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinde ülkesini temsil edecek heyeti onayladığını bildirdi. 

İkon
Tarih 21:41

RUSYA HEYETİ İSTANBUL'DA

Rusya heyeti, barış müzakereleri çerçevesinde Ukrayna heyeti ile ikinci kez görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

İkon
Tarih 16:15

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA BÜYÜK SALDIRI

Ukrayna, kamyonlara sakladığı dronları Rusya'ya gizlice sokarak büyük bir saldırıya imza attı. Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı. Ukrayna’nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya’ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.

 

İkonPhoto
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.