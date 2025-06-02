İstanbul'da Rusya-Ukrayna müzakereleri
Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri için adres yeniden İstanbul. Bugün Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlaması beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna, Rusya'ya büyük bir saldırı gerçekleştirdi. İnsansız hava araçlarını Rusya'ya sokmayı başaran Ukrayna, 40'tan fazla Rus bombardıman uçağını imha etti. Rusya, bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Barış görüşmeleri öncesinde yükselen tansiyonun İstanbul müzakereleriyle dinmesi bekleniyor.
UKRAYNA HEYETİ İSTANBUL'DA
AFP'nin haberine göre, müzakerelere katılacak Ukrayna heyeti İstanbul'a geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un başkanlık ettiği heyet, saat 13.00'te Rus tarafı ile bir araya gelecek. Görüşme, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.
RUSYA: UKRAYNA'NIN MEMORANDUM ÇALIŞMASINI ALDIK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasını aldıklarını bildirdi.
ZELENSKİY'DEN İSTANBUL MESAJI
Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız." dedi.
ZELENSKİY, UKRAYNA HEYETİ İÇİN ONAYI VERDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinde ülkesini temsil edecek heyeti onayladığını bildirdi.
RUSYA HEYETİ İSTANBUL'DA
Rusya heyeti, barış müzakereleri çerçevesinde Ukrayna heyeti ile ikinci kez görüşmek üzere İstanbul’a geldi.
UKRAYNA'DAN RUSYA'YA BÜYÜK SALDIRI
Ukrayna, kamyonlara sakladığı dronları Rusya'ya gizlice sokarak büyük bir saldırıya imza attı. Saldırıya "Örümcek Ağı Operasyonu" adı verildiği ifade edilen haberlerde, saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı. Ukrayna’nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya’ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.