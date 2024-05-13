Dünyanın en dakik treninde 'yılan aksaklığı'

13 May 2024 10:11 - Güncelleme : 13 May 2024 10:20

Tokyo'da en yoğun tren hatlarından biri olan Yamanote Hattı üzerinde ilerleyen trende yılan paniği yaşandı. Tren işletmecisi JR East yetkililerinden edinilen bilgilere göre, bazı yolcular dün yerel saatle 17.00'de 8 numaralı vagonda yılan olduğu ihbarında bulundu.

İhbar üzerine tren Komagome İstasyonu'nda geçici olarak durdurulurken, vagondaki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi. Yaklaşık 15 dakika süren aramada yılanın bulunamaması üzerine tren, 8 numaralı vagonda yolcu olmadan sefere devam etti.

DÜNYANIN EN DAKİK TRENİNDE YİNE BİR YILAN AKSAKLIĞI

Seferin tamamlanmasının ardından hangara çekilen trende yapılan detaylı aramada 20 cm uzunluğundaki yılan yakalandı. Olay nedeniyle tren seferinde yaşanan geçici aksamadan 2 bin 700 yolcunun etkilendiği açıklandı.

2017 YILINDA 20 SANİYE GECİKMİŞ, ÖZÜR DİLENMİŞTİ

Öte yandan Japonya'da Metropolitan Şehirlerarası Demiryolu Firması'nın işlettiği Tsukuba Express'te 2017'de yaşanan 20 saniyelik bir gecikme nedeniyle şirketten birçok yönetici müşterilerden özür dilemişti.