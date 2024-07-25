Dünyanın en eski şişe mesajı! 150 yıl sonra kıyıya vurdu

25 Temmuz 2024 16:27 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:28

Tebrik kartı tasarımcısı Amy Smyth Murphy adındaki bir kadın, ABD'nin New Jersey eyaletinde bir sahilde yürürken su kenarında ilginç bir şişe buldu. İçinde kağıt olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Murphy şişeyi alarak eve götürdü ve açtı.

El yazısı şeklinde yazılmış ve zor okunan notu çözmek tam 48 saatini aldı. Notta şöyle yazıyordu: "Yacht Neptune, Atlantic City, New Jersey açıklarında. 6 Ağustos - 76."

148 YIL BOYUNCA SADECE 24 KM UZAKLAŞTI

Şişe 148 yıl boyunca okyanusta kalmış olmasına rağmen, bırakıldığı yerden sadece 24 km uzakta bulundu.

Amy Murphy araştırma yaparak şişenin 1870'lerden kalma olabileceğini öğrendi. İçindeki kağıtta 1800'lere ait bir Philadelphia enstrüman şirketinin kartviziti de vardı.

1874 tarihli bir makalede, Neptune'un sahibinin Atlantic City'den Kaptan Samuel Gale olduğu belirtiliyordu. Neptune, Gale'in karizmatik kişiliği sayesinde popüler bir gezi gemisiydi.

Smyth Murphy, "Herkes bunun gizemini seviyor. Bu şişeden ne kadar bilgi çıkarabileceğimizi ve Philadelphia ile Güney Jersey'e nasıl bağlandığını görelim," dedi.