Dünyanın en güçlü donanmaları sıralandı! Türkiye 100 ülke arasında listeye damga vurdu

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü kara ve hava kuvvetleri sonrası donanma gücünü listeledi. Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin sıralaması belli oldu. Türkiye'nin konumu listede dikkat çekti.
Üçüncü Dünya Savaşı söylentileri, artan bölgesel gerilimler birçok ülkeyi harekete geçirdi. Bazı ülkeler kara, hava ve denizde yerli askeri projelerini üretti. Özellikle son zamanlarda ülkelerin donanma gücünü arttırdığı görüldü.
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower’ın, 2025’te dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkeler listesi dikkat çekti. Türkiye’nin listede sıralaması belli oldu.
Ülkelere göre toplam savaş gemisi ve denizaltı sayısının en yüksekten en düşüğe doğru sıralaması yapıldı. Listede uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, firkateynler, kıyı tipleri, amfibi saldırı gemileri gibi envanterde bulunan gemiler hesaplandı. İşte dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin sıralaması…
100- Estonya
99- Beliz
98- Belçika
97- Somali
96- Tanzanya
95-Uruguay
94- Karadağ
93- Litvanya
92-El Salvador
91- Namibya
90- Türkmenistan
89-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
88- Surinam
87- Letonya
86-Gürcistan
85- Küba
84-Arnavutluk
83-Sırbistan
82- Romanya
81- Kamboçya
80- Umman
79- Nikaragua
78- Kenya
77- Eritre
76- Guatemala
75- Kazakistan
74-Suriye
73- Ürdün
72- Gana
71- Panama
70- Ekvador
69- Hırvatistan
68- Angola
67- Suudi Arabistan
66- Yemen
65- Mozambik
64- Venezuela
63- Dominik Cumhuriyeti
62- Laos
61- Bulgaristan
60- Azerbaycan
59- Norveç
58- Avustralya
57-Arjantin
56- Güney Afrika
55- Singapur
54- Danimarka
53- Kamerun
52- Tunus
51-Almanya
50-Polonya
49- İsrail
48- Hollanda
47- Lübnan
46- Brezilya
45-Bahreyn
44- Bolivya
43- Irak
42- Peru
41- Paraguay
40- Kanada
39- Ukrayna
38- Tayvan
37- Honduras
36- Malezya
35- İran
34- Birleşik Krallık
33- Vietnam
32- Cezayir
31- Fas
30- Filipinler
29- Katar
28- Bangladeş
27- Pakistan
26- Kuveyt
25- Fransa
24- Şili
23- Nijerya
22- Mısır
21- İspanya
20- Japonya
19- Meksika
18- Birleşik Arap Emirlikleri
17- TÜRKİYE
16- Yunanistan
15- Portekiz
14- İtalya
13- Kuzey Kore
12- Güney Kore
11- Myanmar
10- Kolombiya
9- Finlandiya
8- Sri Lanka
7- Tayland
6- Hindistan
5-İsveç
4- Endonezya
3- Rusya
2- ABD
1- Çin