Dünyanın en güçlü donanmaları sıralandı! Türkiye 100 ülke arasında listeye damga vurdu

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü kara ve hava kuvvetleri sonrası donanma gücünü listeledi. Dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin sıralaması belli oldu. Türkiye'nin konumu listede dikkat çekti.

Üçüncü Dünya Savaşı söylentileri, artan bölgesel gerilimler birçok ülkeyi harekete geçirdi. Bazı ülkeler kara, hava ve denizde yerli askeri projelerini üretti. Özellikle son zamanlarda ülkelerin donanma gücünü arttırdığı görüldü.

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower’ın, 2025’te dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkeler listesi dikkat çekti. Türkiye’nin listede sıralaması belli oldu.

UÇAK GEMİLERİ, DENİZALTI, KORVETLER

Ülkelere göre toplam savaş gemisi ve denizaltı sayısının en yüksekten en düşüğe doğru sıralaması yapıldı. Listede uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, firkateynler, kıyı tipleri, amfibi saldırı gemileri gibi envanterde bulunan gemiler hesaplandı. İşte dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin sıralaması…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMASINA SAHİP ÜLKELERİ

100- Estonya

99- Beliz

98- Belçika

97- Somali

96- Tanzanya

95-Uruguay

94- Karadağ

93- Litvanya

92-El Salvador

91- Namibya

90- Türkmenistan

89-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

88- Surinam

87- Letonya

86-Gürcistan

85- Küba

84-Arnavutluk

83-Sırbistan

82- Romanya

81- Kamboçya

80- Umman

79- Nikaragua

78- Kenya

77- Eritre

76- Guatemala

75- Kazakistan

74-Suriye

73- Ürdün

72- Gana

71- Panama

70- Ekvador

69- Hırvatistan

68- Angola

67- Suudi Arabistan



66- Yemen

65- Mozambik

64- Venezuela

63- Dominik Cumhuriyeti

62- Laos

61- Bulgaristan

60- Azerbaycan

59- Norveç

58- Avustralya

57-Arjantin

56- Güney Afrika

55- Singapur

54- Danimarka

53- Kamerun

52- Tunus

51-Almanya

50-Polonya

49- İsrail

48- Hollanda

47- Lübnan

46- Brezilya

45-Bahreyn

44- Bolivya

43- Irak

42- Peru

41- Paraguay

40- Kanada

39- Ukrayna

38- Tayvan

37- Honduras

36- Malezya

35- İran

34- Birleşik Krallık

33- Vietnam

32- Cezayir

31- Fas

30- Filipinler

29- Katar

28- Bangladeş

27- Pakistan

26- Kuveyt

25- Fransa

24- Şili

23- Nijerya

22- Mısır

21- İspanya

20- Japonya

19- Meksika

18- Birleşik Arap Emirlikleri

17- TÜRKİYE

16- Yunanistan

15- Portekiz

14- İtalya

13- Kuzey Kore

12- Güney Kore

11- Myanmar

10- Kolombiya

9- Finlandiya

8- Sri Lanka

7- Tayland

6- Hindistan

5-İsveç

4- Endonezya

3- Rusya

2- ABD

1- Çin