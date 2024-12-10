Dünyanın en güçlü kara saldırı füzesine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye listede yerini aldı

10 Aralık 2024 11:58 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 11:59

Dünyanın en güçlü kara saldırı füzesi olan ülkeler belli oldu. Foreign Affairs Insights Review (FAIR) adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırmada ülkelerin kara saldırı füzeleri; bütçeleri, gelişmiş teknolojileri, menzil, doğruluk payı, güdüm sistemleri ve operasyonel geçmişleri bakımından değerlendirildi. Listede Türkiye'nin sıralaması merak edildi. İşte detaylar...

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Bölgesel gerilimlerin artmasıyla savunma sanayide güçlü atılım yapmak isteyen ülkeler İHA, SİHA veya savaş uçakları gibi teknolojilerin yanı sıra akıllı mühimmat projelerine de ağırlık verdi. Mühimmat projelerinde insansız askeri teknolojilere entegre edilebilen füzeler öne çıktı. Dünyanın 2024 yılında en iyi 10 kara saldırı füzesi Tomahawk, BrahMos, Kh-101, Storm Shadow, JASSM, Delilah, RGM-109E Tomahawk, SOM, YJ-18 ve Naval Strike Missile olarak belirlendi.

EN İYİ 10 KARA SALDIRI FÜZESİ

Foreign Affairs Insights & Review (FAIR) adlı şirket, en iyi 10 kara saldırısı seyir füzelerini (LACM) belirlemek için birkaç temel kriteri göz önünde bulundurarak, menzil, doğruluk, yük kapasitesi, güdüm sistemleri ve operasyonel geçmişine göre değerlendirme yaptı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ FÜZESİNE SAHİP ÜLKELER

Kara saldırısı seyir füzeleri (LACM'ler), ulusların düşman topraklarının derinliklerindeki hedefleri hassasiyet ve etkinlikle vurmasını sağlayarak modern savaşta önemli bir rol oynuyor. Dünyanın en güçlü füzeleri olan ülkeleri sıralandı, Türkiye'nin sıralamada yeri merak edildi.

İşte dünyanın en güçlü kara saldırısı seyir füzelerine sahip ülkeleri…