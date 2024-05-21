Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti

21 May 2024 11:22 - Güncelleme : 21 May 2024 11:34

Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2024'ün listesini duyurdu. Sıralama, ülke ordularının hareket kabiliyeti, operasyonel başarı, sahada uzun kalma gibi birçok faktör dikkate alınarak hazırlandı.

Türkiye'nin son yıllarda başlatmış olduğu 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve 'Tam Bağımsız Türkiye' hedefleriyle atılan adımlar, Türk ordusunun her anlamda gelişmesinin de önünü açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Dijital kolluk' sistemi ile Türk ordusunun teknoljik anlamda da geliştirilmesi sağlandı.

3 BASAMAK ATLADI

Dünyanın en güçlü orduları listesinde geçtiğimiz sene 11. Sırada olan Türkiye, bu sene açıklanan listeye 8. Sıradan girmeyi başardı.

Listenin ilk sırasında ABD ordusu bulunurken ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise Çin bulunuyor.

İşte dünyanın en güçlü orduları listesinin detayları:

1-Amerika Birleşik Devletleri

2- Rusya

3-Çin

4- Hindistan

5- Güney Kore

6- Birleşik Krallık

7- Japonya

8- Türkiye

9- Pakistan

10- İtalya