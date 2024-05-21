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Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
21 May 2024 11:22 - Güncelleme : 21 May 2024 11:34
Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti

ABD merkezli Global Firepower, 2023 yılında dünyanın en güçlü orduları listesini açıkladı. Listede Türkiye detayı dikkat çekti.

Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi 2024'ün listesini duyurdu. Sıralama, ülke ordularının hareket kabiliyeti, operasyonel başarı, sahada uzun kalma gibi birçok faktör dikkate alınarak hazırlandı.

Türkiye'nin son yıllarda başlatmış olduğu 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve 'Tam Bağımsız Türkiye'  hedefleriyle atılan adımlar, Türk ordusunun her anlamda gelişmesinin de önünü açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Dijital kolluk' sistemi ile Türk ordusunun teknoljik anlamda da geliştirilmesi sağlandı.

3 BASAMAK ATLADI

Dünyanın en güçlü orduları listesinde geçtiğimiz sene 11. Sırada olan Türkiye, bu sene açıklanan listeye 8. Sıradan girmeyi başardı.

Listenin ilk sırasında ABD ordusu bulunurken ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise Çin bulunuyor. 

İşte dünyanın en güçlü orduları listesinin detayları:

1-Amerika Birleşik Devletleri

Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti - 1. Resim

2- Rusya

Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti - 2. Resim

3-Çin 

Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti - 3. Resim

4- Hindistan

Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti - 4. Resim

5- Güney Kore

Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti - 5. Resim

6- Birleşik Krallık

Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti - 6. Resim

7- Japonya

Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti - 7. Resim

8- Türkiye

Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti - 8. Resim

9- Pakistan

Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti - 9. Resim

10- İtalya

Dünya’nın en güçlü orduları listesi güncellendi! Türkiye detayı dikkat çekti - 10. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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