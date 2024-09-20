Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması
Yaşadığınız ülkenin siyasi ve ekonomik gücü, jeopolitik konumu vatandaşların hayatına da doğrudan etki ediyor. İnsanların başka ülkelere gitmek için kullandıkları pasaportları da bu güçten nasibini alıyor. Her yıl düzenli olarak ülkelerin pasaportlarının güç sıralaması bazı kurumlar tarafından açıklanıyor. Dünyanın en güçlü pasaportları listesi 2024 verilerine göre pasaport güç sıralamasında vizesiz erişim, eVizeler ve küresel faktörler ele alındı. Türkiye'nin listedeki sırası belli oldu. İşte Pasaport Endeksi'nde yer alan bilgilere göre dünyanın en güçlü pasaportları ve Türkiye'nin sıralaması...
Yurt dışına seyahat ederken kimliğinizi uluslararası şekilde doğrulamak için yetkili kurumlarca verilen pasaportun hangi ülkede ne kadar güçlü olduğuna dair veriler merak ediliyor. Bazı ülkelerde vize zorunluluğu ön plana çıktığı için seyahat özgürlüğünde kısıtlamalar ortaya çıkabiliyor. Bu durumda sadece pasaportla seyahat yapılacak ülkeler ve pasaportu güçlü olan ülkeler araştırılıyor. VisaGuide.World pasaportlarla ilgili yaptığı çalışmayı paylaştı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları!
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI
Dünya genelinde 199 ülke ve bölge değerlendirildi. Araştırmada sonuçlar vizesiz erişim, eVizeler ve küresel mobilite gibi faktörlere dayandırılıyor. VisaGuide.World verilene göre dünyanın en güçlü pasaportu Singapur pasaportu oldu. İkinci sırada İspanya yer alırken Fransa üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada İtalya, beşinci sırada ise Macaristan var.
TÜRKİYE PASAPORTUNUN LİSTEDE SIRALAMASI
Türkiye de dünyanın en güçlü pasaportları listesinde yer aldı. Türkiye buradaki araştırmalara göre 199 bölge baz alındığında listeye 111. sıradan girdi ve 93. sıraya yükseldi. Ancak Pasaport Endeksi 2024 verilerine göre çok farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.
KÜRESEL PASAPORT GÜÇ SIRALAMASI
Pasaport Endeksi 2024 küresel araştırmada pasaportu güçlü ülkelerde ilk 50 ülkenin listedeki yeri meraklandıran konular arasında. Dünya pasaportları toplam hareketlilik puanlarına göre sıralandı. Bireysel Pasaport Güç Sıralamasına göre Türkiye 86. sırada yer aldı.
İşte Küresel Pasaport Güç Sıralaması 2024 verileri:
1 - Birleşik Arap Emirlikleri - 179
2 - İspanya - 178
3 - Fransa - 177, Almanya - 177, İtalya - 177, Hollanda - 177, Lüksemburg, Avusturya, İsviçre - 177
4 - İsveç, Belçika, Finlandiya, Polonya, İrlanda - 176
5 - Danimarka, Portekiz, Norveç, Yunanistan, Macaristan - 175
6 - Singapur, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Yeni Zelanda - 174
7 - Birleşik Krallık, Japonya, Estonya, Litvanya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Avustralya - 173
8 - Malta, Kanada, Slovenya, Letonya, ABD, Liechtenstein - 172
9 - Romanya, İzlanda, Bulgaristan - 171
10 - Kıbrıs - 170
11 - Malezya - 169
12 - Monako - 168
13 - Brezilya - 164
14 - Arjantin - 163
15 - Şili - 161
16 - Hong Kong, San Marino - 160
17 - Andorra - 158
18 - Brunei, İsrail - 155
19 - Barbados - 154
20 - Bahamalar - 153
21 - Meksika - 152
22 - Uruguay - 151
23 - Vatikan Şehri - 150
24 - Ukrayna, Peru - 148
25 - Saint Kitts ve Nevis - 147
26 - Vincent ve Grenadinler, Seyşeller - 146
27 - Kosta Rika - 145
28 - Paraguay - 144
29 - Antigua ve Barbuda, Trinidad ve Tobago - 143
30 - Macao - 141
31 - Mauritius, Saint Lucia, Panama - 139
32 - Kolombiya - 138
33 - Grenada, Sırbistan - 137
34 - Solomon Adaları - 135
35 - Tayvan - 134
36 - Dominika, Gürcistan - 133
37 - El Salvador - 132
38 - Guatemala - 131
39 - Honduras, Kuzey Makedonya - 130
40 - Samoa, Karadağ - 129
41 - Tuvalu - 128
42 - Tonga, Rusya, Kiribati, TÜRKİYE, Venezuela - 127
43 - Marşal Adaları - 126
44 - Nikaragua - 124
45 - Bosna Hersek, Moldova, Palau - 123
46 - Arnavutluk, Mikronezya - 121
47 - Katar - 118
48 - Güney Afrika, Kuveyt - 111
49 - Suudi Arabistan, Ekvador - 103
50 - Timor-Leste, Bahreyn - 101
Türkiye'nin pasaportunun gücü arttığı zamanlarda ülke de gelişir diye düşünüyorum, umarım bu iyi bir trend devam eder.