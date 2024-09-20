Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması

20 Eylül 2024 10:47 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:34

Yaşadığınız ülkenin siyasi ve ekonomik gücü, jeopolitik konumu vatandaşların hayatına da doğrudan etki ediyor. İnsanların başka ülkelere gitmek için kullandıkları pasaportları da bu güçten nasibini alıyor. Her yıl düzenli olarak ülkelerin pasaportlarının güç sıralaması bazı kurumlar tarafından açıklanıyor. Dünyanın en güçlü pasaportları listesi 2024 verilerine göre pasaport güç sıralamasında vizesiz erişim, eVizeler ve küresel faktörler ele alındı. Türkiye'nin listedeki sırası belli oldu. İşte Pasaport Endeksi'nde yer alan bilgilere göre dünyanın en güçlü pasaportları ve Türkiye'nin sıralaması...

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Yurt dışına seyahat ederken kimliğinizi uluslararası şekilde doğrulamak için yetkili kurumlarca verilen pasaportun hangi ülkede ne kadar güçlü olduğuna dair veriler merak ediliyor. Bazı ülkelerde vize​ zorunluluğu ön plana çıktığı için seyahat özgürlüğünde kısıtlamalar ortaya çıkabiliyor. Bu durumda sadece pasaportla seyahat yapılacak ülkeler ve pasaportu güçlü olan ülkeler araştırılıyor. VisaGuide.World pasaportlarla ilgili yaptığı çalışmayı paylaştı. İşte dünyanın en güçlü pasaportları!

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

Dünya genelinde 199 ülke ve bölge değerlendirildi. Araştırmada sonuçlar vizesiz erişim, eVizeler ve küresel mobilite gibi faktörlere dayandırılıyor. VisaGuide.World verilene göre dünyanın en güçlü pasaportu Singapur​ pasaportu oldu. İkinci sırada İspanya​ yer alırken Fransa üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada İtalya, beşinci sırada ise Macaristan var.

TÜRKİYE​ PASAPORTUNUN LİSTEDE SIRALAMASI

Türkiye de dünyanın en güçlü pasaportları listesinde yer aldı. Türkiye buradaki araştırmalara göre 199 bölge baz alındığında listeye 111. sıradan girdi ve 93. sıraya yükseldi. Ancak Pasaport​ Endeksi 2024 verilerine göre çok farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

KÜRESEL PASAPORT GÜÇ SIRALAMASI

Pasaport Endeksi 2024 küresel araştırmada pasaportu güçlü ülkelerde ilk 50 ülkenin listedeki yeri meraklandıran konular arasında. Dünya pasaportları toplam hareketlilik puanlarına göre sıralandı. Bireysel Pasaport Güç Sıralamasına göre Türkiye 86. sırada yer aldı.

İşte Küresel Pasaport Güç Sıralaması 2024 verileri:

1 - Birleşik Arap Emirlikleri - 179

2 - İspanya - 178

3 - Fransa - 177, Almanya - 177, İtalya - 177, Hollanda - 177, Lüksemburg, Avusturya, İsviçre - 177

4 - İsveç, Belçika, Finlandiya, Polonya, İrlanda - 176

5 - Danimarka, Portekiz, Norveç, Yunanistan, Macaristan - 175

6 - Singapur, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Yeni Zelanda - 174

7 - Birleşik Krallık, Japonya, Estonya, Litvanya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Avustralya - 173



8 - Malta, Kanada, Slovenya, Letonya, ABD, Liechtenstein - 172

9 - Romanya, İzlanda, Bulgaristan - 171

10 - Kıbrıs - 170

11 - Malezya - 169

12 - Monako - 168

13 - Brezilya - 164

14 - Arjantin - 163

15 - Şili - 161

16 - Hong Kong, San Marino - 160

17 - Andorra - 158

18 - Brunei, İsrail - 155

19 - Barbados - 154

20 - Bahamalar - 153

21 - Meksika - 152

22 - Uruguay - 151

23 - Vatikan Şehri - 150

24 - Ukrayna, Peru - 148

25 - Saint Kitts ve Nevis - 147

26 - Vincent ve Grenadinler, Seyşeller - 146

27 - Kosta Rika - 145

28 - Paraguay - 144

29 - Antigua ve Barbuda, Trinidad ve Tobago - 143

30 - Macao - 141

31 - Mauritius, Saint Lucia, Panama - 139

32 - Kolombiya - 138

33 - Grenada, Sırbistan - 137

34 - Solomon Adaları - 135

35 - Tayvan - 134

36 - Dominika, Gürcistan - 133

37 - El Salvador - 132

38 - Guatemala - 131

39 - Honduras, Kuzey Makedonya - 130

40 - Samoa, Karadağ - 129

41 - Tuvalu - 128

42 - Tonga, Rusya, Kiribati, TÜRKİYE, Venezuela - 127

43 - Marşal Adaları - 126

44 - Nikaragua - 124

45 - Bosna Hersek, Moldova, Palau - 123

46 - Arnavutluk, Mikronezya - 121

47 - Katar - 118

48 - Güney Afrika, Kuveyt - 111

49 - Suudi Arabistan, Ekvador - 103

50 - Timor-Leste, Bahreyn - 101