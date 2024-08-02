Dünyanın gelecekteki en ölümcül savaş uçakları: KAAN'ın rakipleri tek tek listede
Dünyanın gelecekteki en güçlü ve ölümcül savaş uçakları merak edildi. 5. Nesil savaş uçakları ve insansız savaş uçakları geleceğin en önemli askeri teknolojileri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin 5. Nesil yerli savaş uçağı KAAN'ın rakiplerinin olduğu listede birbirinden farklı özellikleri olan savaş uçakları yer alıyor. İşte detaylar...
Bölgesel çatışmalar ve 3. Dünya Savaşı riski artarken birçok ülke savunmaya yatırım yapıyor. Özellikle hava muharebesi açısından süper güç ülkeler 5. Nesil savaş uçağı ve insansız savaş uçağı üretimine hız verdi. Türkiye de küresel pazarda 5. Nesil savaş uçağı ve İHA projeleriyle dikkat çekiyor.
Çok amaçlı savaş jetleri projeleri tek tek ortaya çıkarken en ölümcül ve caydırıcı olanları merak edildi. Gizlilik özelliği ve manevra kabiliyeti ile öne çıkan bu uçaklar askeri havacılık dünyasında yeni nesil çok yönlülüğü ve performansı temsil ediyor.
DÜNYANIN GELECEKTEKİ EN ÖLÜMCÜL SAVAŞ UÇAKLARI
Elektronik harp anlamında 5. ve 6. Nesil bu savaş uçakları görünmezlik, manevra, radarda kaybolma ve akıllı mühimmatları taşıma gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Bu tarz uçaklar azami irtifa, maksimum hız, itme gücü ve turbo motor özellikleriyle de gelişimini sürdürüyor.
1) TEJAS MK-1A | HİNDİSTAN
2) HAL AMCA | HİNDİSTAN
3) SHENYANG FC 31 | ÇİN
4) SUKHOI SU 35SM | RUSYA
5) SUKHOİ SU 30 SM2 | RUSYA
6) SUKHOI SU-75 CHECKMATE | RUSYA
7) TAI TF KAAN | TÜRKİYE
8) RAFALE F4 GENERATION | FRANSA
9) EUROFIGHTER TYPHOON ECR | AVRUPA BİRLİĞİ
10) F16C BLOCK 70 | ABD
11) F15 EX EAGLE 2 | ABD
12) F36 KINGSNAKE | ABD
13) F35 | ABD
14) F22 RAPTOR | ABD