Dünyanın gelecekteki en ölümcül savaş uçakları: KAAN'ın rakipleri tek tek listede

02 Ağustos 2024 14:42 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:42

Bölgesel çatışmalar ve 3. Dünya Savaşı riski artarken birçok ülke savunmaya yatırım yapıyor. Özellikle hava muharebesi açısından süper güç ülkeler 5. Nesil savaş uçağı ve insansız savaş uçağı üretimine hız verdi. Türkiye de küresel pazarda 5. Nesil savaş uçağı ve İHA projeleriyle dikkat çekiyor.

Çok amaçlı savaş jetleri projeleri tek tek ortaya çıkarken en ölümcül ve caydırıcı olanları merak edildi. Gizlilik özelliği ve manevra kabiliyeti ile öne çıkan bu uçaklar askeri havacılık dünyasında yeni nesil çok yönlülüğü ve performansı temsil ediyor.

DÜNYANIN GELECEKTEKİ EN ÖLÜMCÜL SAVAŞ UÇAKLARI

Elektronik harp anlamında 5. ve 6. Nesil bu savaş uçakları görünmezlik, manevra, radarda kaybolma ve akıllı mühimmatları taşıma gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Bu tarz uçaklar azami irtifa, maksimum hız, itme gücü ve turbo motor özellikleriyle de gelişimini sürdürüyor.

1) TEJAS MK-1A | HİNDİSTAN

2) HAL AMCA | HİNDİSTAN

3) SHENYANG FC 31 | ÇİN

4) SUKHOI SU 35SM | RUSYA

5) SUKHOİ SU 30 SM2 | RUSYA

6) SUKHOI SU-75 CHECKMATE | RUSYA

7) TAI TF KAAN | TÜRKİYE

8) RAFALE F4 GENERATION | FRANSA

9) EUROFIGHTER TYPHOON ECR | AVRUPA BİRLİĞİ

10) F16C BLOCK 70 | ABD

11) F15 EX EAGLE 2 | ABD

12) F36 KINGSNAKE | ABD

13) F35 | ABD

14) F22 RAPTOR | ABD