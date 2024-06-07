Dünyanın en hızlı savaş uçakları! KAAN, 45 rakibini geride bıraktı

07 Haziran 2024 14:21 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:25

Ülkelerin en önemli envanterlerinden biri olan savaş uçakları, dünyada artan rekabetle birlikte sürekli gelişim gösteriyor. Şu an dünyada 5. Nesil savaş uçakları üretiliyor ve 6. Nesil savaş uçaklarının projeleri konuşuluyor.

Türkiye'de bu rekabetin içine çok güçlü bir şekilde girerek dengeleri alt üst etti.

5. Nesil savaş uçağı ‘KAAN’ projesini tanıtan Türkiye, alanında uzman isimlerden tam not aldı. Test uçuşları aşamasında olan KAAN, şimdiden dünyanın en merak edilen savaş uçağı konumunda bulunuyor. TUSAŞ tarafından üretilen Milli Muharip Uçak KAAN, 2028 yılında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek.

Dünyanın en hızlı savaş uçaklarına baktığımızda, 50 uçağın olduğu listede KAAN 5. Sırada bulunuyor.

İşte listenin detayları!

Savaş uçaklarının en önemli unsurlarından biri olan sürat konusu, yeni nesil uçaklarda bir hayli titizlikle çalışılıyor. Dayanaklılığın yanında uçakların hızına da çok önem veren üretici ülkeler, birbirileriyle sürekli rekabet içerisindeler.

1- MIG - 31 FOXHOUND / RUSYA: 3000 KM/SA

2 - F-15 EAGLE / ABD: 2655 KM/SA

3 - F-111 AARDVARK / ABD: 2655 KM/SA

4 - SU-27 FLANKER / RUSYA : 2500 KM/SA

5 - MMU KAAN / TÜRKİYE : 2470 KM /SA

6 - MIG-29 FULCRUM / RUSYA : 2446 KM/SA

7 - CHENGDU J-10 / ÇİN: 2325 KM/SA

8 - DASSAULT MIRAGE 2000 / FRANSA: 2253 KM/SA

9 - F-22 RAPTOR / ABD: 2.180 KM/SA

10 - EUROFIGHTER TYPHOON / ÇOK ULUSLU: 2.124 KM/SA