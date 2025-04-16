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 | Berkay Alptekin

Dünyanın en iğrenç kitabı müze ofisinde bulundu! Yapıldığı malzemeyi duyanlar kusuyor

Dünyanın en iğrenç kitabı müze ofisinde bulundu. Kitabın yapıldığı malzemeyi duyanlar şoke oldu.

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Dünyanın en iğrenç kitabı müze ofisinde bulundu! Yapıldığı malzemeyi duyanlar kusuyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 15:15

İngiltere'nin en meşhur katillerinden biri olan Gürcü katil William Corder'ın kendi derisiyle ciltlenmiş kitap bir müze ofisinde bulundu. Gürcü katil William Corder, 1828 yılında sevgilisi Maria Marten'i öldürüp Suffolk'taki bir ahırın altına gömdüğü için Bury St Edmunds'da asılarak idam edilmişti.

Dünyanın en iğrenç kitabı müze ofisinde bulundu! Yapıldığı malzemeyi duyanlar kusuyor

PARÇA DERİLERİ SUÇ KİTABINDA KURTARILDI

Corder, İngiltere'nin Ipswich kasabasına kaçacaklarını söyledikten sonra, 1827'de Red Barn Cinayeti olarak bilinen olayda sevgilisi Maria'yı vurdu. Corder daha sonra bulunup yargılandı ve ertesi yıl parçalara ayrılmadan önce halkın gözü önünde idam edildi.

Dünyanın en iğrenç kitabı müze ofisinde bulundu! Yapıldığı malzemeyi duyanlar kusuyor

Derisinin bir kısmı suçunu anlatan bir kitabın ciltlenmesinde kullanılmış ve 1933'ten beri Bury St Edmunds'daki Moyse's Hall Müzesi'nde sergileniyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre kitabın Corder'ın derisiyle yapılmış ikinci bir kopyası da müzenin ofisindeki rafta bulundu. İkinci kitap ise geçen yıl keşfedildi ve orijinalinden farklı olarak sadece cildinde ve köşelerinde deri izleri var. Moyse's Hall Müzesi'nden miras görevlisi Dan Clarke, eserin 'artık derilerden' kullanılarak yapılmış olabileceğini söyledi.

Dünyanın en iğrenç kitabı müze ofisinde bulundu! Yapıldığı malzemeyi duyanlar kusuyor

TARİHİ DEĞERE SAHİP

BBC Radio Suffolk'a konuşan yazar, kitapların 'inanılmaz derecede önemli' tarihi değere sahip olduğunu söyledi. Ancak Korkunç Tarihler kitabının yazarı Terry Deary, kitapları 'mide bulandırıcı eserler' olarak niteledi. 'Birçok suçlu bundan gerçekten korkuyordu. Bu, asılmaktan daha kötüydü, ölümden sonra bedenlerinin parçalara ayrılacağı düşüncesi' ifadelerine yer verdi.

Dünyanın en iğrenç kitabı müze ofisinde bulundu! Yapıldığı malzemeyi duyanlar kusuyor
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