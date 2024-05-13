Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
13 May 2024 15:27 - Güncelleme : 13 May 2024 16:24
Geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıklayan Taste Atlas bu kez dünyanın en iyi kahvaltılarını açıkladı. Fakat kahvaltı ürünleri arasında yer alan 2 Türk lezzeti şaşırttı.
Dünyanın en meşhur lezzetlerini sıralayan Taste Atlas (Lezzet Atlası) son olarak dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı. Listede Türkiye'den de 2 lezzet yer aldı. Fakat her ikisi de görenleri bir hayli şaşırttı.
Listede yer alan Türk lezzetlerinden biri çorba biri ise tatlı olarak yer aldı.
İşte dünyanın en iyi kahvaltıları:
1. Yunanistan - Bougatsa
2. Malezya - Roti canai
3. Meksika - Chilaquiles
4. İran - Nan-e barbari
5. Makedonya - Zelnik
6. Sırbistan - Komplet lepinja
7. Fransa - Kruvasan
8. Çin - Jianbing
9. Brezilya - Pao de queijo
10. Türkiye - Katmer
11. Türkiye - Mercimek çorbası
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri