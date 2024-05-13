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Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
13 May 2024 15:27 - Güncelleme : 13 May 2024 16:24
Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini açıklayan Taste Atlas bu kez dünyanın en iyi kahvaltılarını açıkladı. Fakat kahvaltı ürünleri arasında yer alan 2 Türk lezzeti şaşırttı. 

Dünyanın en meşhur lezzetlerini sıralayan Taste Atlas (Lezzet Atlası) son olarak dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı. Listede Türkiye'den de 2 lezzet yer aldı. Fakat her ikisi de görenleri bir hayli şaşırttı. 

Listede yer alan Türk lezzetlerinden biri çorba biri ise tatlı olarak yer aldı.

İşte dünyanın en iyi kahvaltıları:

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 1. Resim

1. Yunanistan - Bougatsa

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 2. Resim

2. Malezya - Roti canai

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 3. Resim

3. Meksika -  Chilaquiles

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 4. Resim

4. İran - Nan-e barbari

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 5. Resim

5. Makedonya - Zelnik

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 6. Resim

6. Sırbistan - Komplet lepinja

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 7. Resim

7. Fransa - Kruvasan

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 8. Resim

8. Çin - Jianbing

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 9. Resim

9. Brezilya - Pao de queijo

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 10. Resim

10. Türkiye - Katmer

Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı - 11. Resim

11. Türkiye - Mercimek çorbası

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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