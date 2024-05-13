Dünyanın en iyi kahvaltıları listelendi 2 Türk lezzeti görenleri şaşırttı

13 May 2024 15:27 - Güncelleme : 13 May 2024 16:24

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var

Dünyanın en iyi yoğurtlu lezzeti Türk yemeği! Listede Türkiye'den 6 tat var

Dünyanın en meşhur lezzetlerini sıralayan Taste Atlas (Lezzet Atlası) son olarak dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı. Listede Türkiye'den de 2 lezzet yer aldı. Fakat her ikisi de görenleri bir hayli şaşırttı.

Listede yer alan Türk lezzetlerinden biri çorba biri ise tatlı olarak yer aldı.

İşte dünyanın en iyi kahvaltıları:

1. Yunanistan - Bougatsa

2. Malezya - Roti canai

3. Meksika - Chilaquiles

4. İran - Nan-e barbari

5. Makedonya - Zelnik

6. Sırbistan - Komplet lepinja

7. Fransa - Kruvasan

8. Çin - Jianbing

9. Brezilya - Pao de queijo

10. Türkiye - Katmer

11. Türkiye - Mercimek çorbası