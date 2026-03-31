Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, nüfus sayımı için kolları sıvadı. Yarın başlayacak olan nüfus sayımı operasyonu iki aşamadan oluşacak. Bu operasyonda 3 milyondan fazla devlet görevlisi sahada çalışmalar yürütecek. 1931'den bu yana ilk kez tartışmalı kast verileri de kayıt altına alınacak.

Dinle Özetle

Dünyanın en kalabalık ülkesi kolları sıvadı, nüfus sayımı başlıyor! Yaklaşık 1 sene sürecek

HABERİN ÖZETİ Dünyanın en kalabalık ülkesi kolları sıvadı, nüfus sayımı başlıyor! Yaklaşık 1 sene sürecek Hindistan, 3 milyondan fazla devlet görevlisiyle ve 1,24 milyar dolarlık bir bütçeyle iki aşamalı ve yaklaşık 1 yıl sürecek nüfus sayımı operasyonunu başlatıyor. Operasyon iki aşamadan oluşacak ve yaklaşık 1 yıl sürecek. 1931'den bu yana ilk kez tartışmalı kast verileri de kayıt altına alınacak. Nüfus sayımı, temel ihtiyaçların planlanması ve şehir sorunlarına çözüm üretilmesi hedefleniyor. İlk aşama konut yapısı ve yaşam olanaklarına odaklanacak, dijital beyan seçeneği sunulacak. İkinci aşamada demografik, ekonomik veriler ve sosyal statü göstergeleri kayıt altına alınacak. Nüfus sayımının büyük bölümü 1 Mart 2027 referans tarihine kadar tamamlanacak.

İKİ AŞAMA YAKLAŞIK 1 YIL SÜRECEK

Bu nüfus sayımı Hindistan hükümetine 1,24 milyar dolara mal olacak. İlk aşama yarın başlayacak ve eylül ayına kadar sürecek. İlk olarak konut yapısı ve mevcut yaşam olanakları kayıt altına alınacak.

Bu süreçte kapı kapı ziyaretlerin yanı sıra, uydu destekli ve 16 dilde hizmet veren bir uygulama üzerinden dijital beyan seçeneği sunulacak.

İkinci aşamada ise nüfusun demografik ve ekonomik verileri ile sosyal statü göstergelerine odaklanılacak.

Konu Detay Maliyet 1,24 milyar dolar Başlangıç Tarihi 1 Nisan Bitiş Tarihi Eylül 1. Aşama Odak Noktası Konut yapısı, mevcut yaşam olanakları 1. Aşama Yöntemleri Kapı kapı ziyaretler, uydu destekli uygulama, 16 dilde dijital beyan 2. Aşama Odak Noktası Demografik veriler, ekonomik veriler, sosyal statü göstergeleri Referans Tarihi 1 Mart 2027

Nüfus sayımının büyük bölümü 1 Mart 2027 referans tarihine kadar tamamlanacak.

1931'DEN BU YANA BİR İLK

Bu operasyondaki en önemli nokta ise bin yıllık toplumsal hiyerarşiyi temsil eden kast verilerinin toplanacak olması. Bu veriler en son 1931 yılında toplandı. 2011 yılında da benzer bir çalışma için harekete geçildi fakat verilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle resmi olarak hiçbir zaman yayımlanmadı.

HEDEFLER YAPICI YÖNDE

Yeni yapılacak olan nüfus sayımı sayesinde 1,4 milyarı aşan nüfusa sahip ülkede elektrik, gıda, su ve konut gibi temel ihtiyaçların planlanması için "kanıt temelli politika oluşturma sistemi" sağlanacak. Ayrıca özellikle mega şehirlerdeki çevre kirliliği, su kıtlığı ve plansız yerleşme sorunlarına çözüm üretilmesi amaçlanıyor.