Dünyanın en kalabalık ülkesi kolları sıvadı, nüfus sayımı başlıyor! Yaklaşık 1 sene sürecek

Hindistan dünya tarihinin en kapsamlı nüfus sayımına yarın başlıyor. Sayımın ilk aşaması eylül ayında tamamlanacak toplamda ise yaklaşık bir yıl sürmesi bekleniyor.

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 17:31
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, nüfus sayımı için kolları sıvadı. Yarın başlayacak olan nüfus sayımı operasyonu iki aşamadan oluşacak. Bu operasyonda 3 milyondan fazla devlet görevlisi sahada çalışmalar yürütecek. 1931'den bu yana ilk kez tartışmalı kast verileri de kayıt altına alınacak.

Hindistan, 3 milyondan fazla devlet görevlisiyle ve 1,24 milyar dolarlık bir bütçeyle iki aşamalı ve yaklaşık 1 yıl sürecek nüfus sayımı operasyonunu başlatıyor.
İKİ AŞAMA YAKLAŞIK 1 YIL SÜRECEK

Bu nüfus sayımı Hindistan hükümetine 1,24 milyar dolara mal olacak. İlk aşama yarın başlayacak ve eylül ayına kadar sürecek. İlk olarak konut yapısı ve mevcut yaşam olanakları kayıt altına alınacak.

Bu süreçte kapı kapı ziyaretlerin yanı sıra, uydu destekli ve 16 dilde hizmet veren bir uygulama üzerinden dijital beyan seçeneği sunulacak.

İkinci aşamada ise nüfusun demografik ve ekonomik verileri ile sosyal statü göstergelerine odaklanılacak.

Maliyet1,24 milyar dolar
Başlangıç Tarihi1 Nisan
Bitiş TarihiEylül
1. Aşama Odak NoktasıKonut yapısı, mevcut yaşam olanakları
1. Aşama YöntemleriKapı kapı ziyaretler, uydu destekli uygulama, 16 dilde dijital beyan
2. Aşama Odak NoktasıDemografik veriler, ekonomik veriler, sosyal statü göstergeleri
Referans Tarihi1 Mart 2027

Nüfus sayımının büyük bölümü 1 Mart 2027 referans tarihine kadar tamamlanacak.

1931'DEN BU YANA BİR İLK

Bu operasyondaki en önemli nokta ise bin yıllık toplumsal hiyerarşiyi temsil eden kast verilerinin toplanacak olması. Bu veriler en son 1931 yılında toplandı. 2011 yılında da benzer bir çalışma için harekete geçildi fakat verilerdeki tutarsızlıklar nedeniyle resmi olarak hiçbir zaman yayımlanmadı.

HEDEFLER YAPICI YÖNDE

Yeni yapılacak olan nüfus sayımı sayesinde 1,4 milyarı aşan nüfusa sahip ülkede elektrik, gıda, su ve konut gibi temel ihtiyaçların planlanması için "kanıt temelli politika oluşturma sistemi" sağlanacak. Ayrıca özellikle mega şehirlerdeki çevre kirliliği, su kıtlığı ve plansız yerleşme sorunlarına çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

