Dünyanın en mutlu şehirleri arasında Türkiye'den 3 bölge var!

23 Haziran 2024 09:03 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:17

Dünyanın en temiz denizleri belli oldu! Türkiye listede üst sıralarda

Dünyanın en temiz denizleri belli oldu! Türkiye listede üst sıralarda

Her yıl yayımlanan 'Mutlu Şehirler Endeksi'nde bu sene Türkiye'den 3 bölge listede yer aldı. İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü'nün hazırladığı liste için şehirlerin yaşam kaliteleri, çevre, toplu ulaşım, yerel yönetim gibi kriterlere bakıldı. Sıralamada Kuzey Avrupa ülkelerinde şehirler dünyanın en mutluları arasındaki yerini aldı.

Danimarka'nın ikinci şehri Aarhus'un birinci sırada olduğu listede İsviçre'nin Zürih kenti ikinci, Almanya'nın başkenti Berlin üçüncü sırada yer aldı.



İsviçre'nin Zürih kenti

İsveç'teki Gothenburg dördüncü, Amsterdam beşinci olurken bu şehirleri Helsinki, Bristol ve Kopenhag, Cenevre, Münih ve Stockholm takip etti.

TÜRKİYE'DEN 3 ŞEHİR DÜNYANIN EN MUTLULARI ARASINDA

Şehirlerin aldıkları puanlara göre farklı kategorilere alındığı listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı. İstanbul, 197'nci sırada yer alarak Bronz şehir kategorisine dahil oldu. İstanbul, Buenos Aires, Varşova ve Cape Town gibi şehirleri geride bırakırken Doha, Kuala Lumpur, Zagreb ve Liverpool gibi şehirlerin de gerisinde kaldı.



İstanbul

Listede yer alan Türkiye'den ikinci şehir ise 222'nci sırada yer alan İzmir oldu. İzmir, Braşov ve Malaga'nın gerisinde kalırken Cidde ve Toronto gibi şehirleri de geride bıraktı.



İzmir

Listenin sondan beşinci sırasında yer alan Antalya da Türkiye'den listeye dahil olan üçüncü şehir oldu. Antalya, Brezilya, Arjantin, Çin ve Güney Afrika'dan şehirleri geride bırakarak 246'ncı oldu.



Antalya