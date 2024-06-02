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Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
02 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 11:36
Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti

Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri, 2024 yılı askeri güç sıralamasının yayımlanmasıyla belli oldu. ABD merkezli Global Firepower şirketi tarafından yapılan araştırmada Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti.

ABD merkezli Global Firepower isimli şirket tarafından yapılan araştırma sonrasında, Ortadoğu ülkeleri, Güç Endeksi (PwrIndx) puanını belirlemek için şirket içi formülündeki 60'tan fazla faktörü yer aldı. Ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, kazançları, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanıldı. Türkiye'nin ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre Ortadoğu'daki güç sıralaması açıklandı. İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi.

15- Lübnan

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 1. Resim

14- Bahreyn

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 2. Resim

13- Yemen

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 3. Resim

12- Ürdün

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 4. Resim

11- Umman

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 5. Resim

10- Kuveyt

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 6. Resim

9- Katar

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 7. Resim

8- Suriye

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 8. Resim

7- Birleşik Arap Emirlikleri

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 9. Resim

6- Irak

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 10. Resim

5- Suudi Arabistan

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 11. Resim

4- İsrail

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 12. Resim

3- Mısır

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 13. Resim

2- İran

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 14. Resim

1- Türkiye

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 15. Resim

Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri listesi açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti - 16. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
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