Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti
Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
02 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 11:36
Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri, 2024 yılı askeri güç sıralamasının yayımlanmasıyla belli oldu. ABD merkezli Global Firepower şirketi tarafından yapılan araştırmada Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti.
ABD merkezli Global Firepower isimli şirket tarafından yapılan araştırma sonrasında, Ortadoğu ülkeleri, Güç Endeksi (PwrIndx) puanını belirlemek için şirket içi formülündeki 60'tan fazla faktörü yer aldı. Ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, kazançları, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanıldı. Türkiye'nin ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre Ortadoğu'daki güç sıralaması açıklandı. İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi.
15- Lübnan
14- Bahreyn
13- Yemen
12- Ürdün
11- Umman
10- Kuveyt
9- Katar
8- Suriye
7- Birleşik Arap Emirlikleri
6- Irak
5- Suudi Arabistan
4- İsrail
3- Mısır
2- İran
1- Türkiye
Kaynak: tgrthaber.com