Ortadoğu’nun en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekti

02 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 11:36

ABD merkezli Global Firepower isimli şirket tarafından yapılan araştırma sonrasında, Ortadoğu ülkeleri, Güç Endeksi (PwrIndx) puanını belirlemek için şirket içi formülündeki 60'tan fazla faktörü yer aldı. Ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, kazançları, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanıldı. Türkiye'nin ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre Ortadoğu'daki güç sıralaması açıklandı. İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi.

15- Lübnan

14- Bahreyn

13- Yemen

12- Ürdün

11- Umman

10- Kuveyt

9- Katar

8- Suriye

7- Birleşik Arap Emirlikleri

6- Irak

5- Suudi Arabistan

4- İsrail

3- Mısır

2- İran

1- Türkiye