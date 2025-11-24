Menü Kapat
12°
 | Berrak Arıcan Baş

Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı için DSÖ'den uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı tüberkülozun her sene 1 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. DSÖ Direktörü Kluge, yetersiz finansmana dikkat çekti.

AA
24.11.2025
24.11.2025
(DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tüberküloz hastalığının dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı olduğunu belirten Hans, dünyaya mesaj verdi.

"Tüberküloz, her yıl 1 milyon kişinin ölümüne yol açan dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığıdır." ifadesini kullanan Kluge, ilaç direnci, tüberküloz-HIV koenfeksiyonu ve sağlık bakımına eşitsiz erişimin yanı sıra yetersiz finansmanın krizi daha da derinleştirdiğini belirtti.

Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı için DSÖ'den uyarı!

DSÖ, 12 Kasım'da yayımladığı "2025 Küresel Tüberküloz Raporu"nda, 2024'te 1,2 milyondan fazla kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 10,7 milyon kişinin bu hastalıktan etkilendiğini bildirmişti.

