Dünyanın en önemli işlerinden birine sahip ama çoğu insan onun ne yaptığını bilmiyor!

06 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 12:25

Dünyanın en önemli işlerinden birini yapan 29 yaşındaki Brienna Hall, 'şık bir tamirci' diye nitelendirdiği işini dünyaya tanıttı. Hall, tüm dünya için çok önemli bir iş yapsa da çalıştığı Idaho fabrikasının dışındaki çoğu insan onun ne iş yaptığını bilmiyor.

Tüm dünyada yetişen bir avuç mühendisten biri olan 29 yaşındaki Brienna Hall, dünyanın en önemli işlerinden birini yapıyor fakat kimse onun gerçekten ne iş yaptığını bilmiyor. Wall Street Journal'e açıklamalarda bulunan Hall, kendisini 'şık bir tamirci' olarak tanımlıyor ve Idaho fabrikasının dışındaki çoğu insanın onun ne iş yaptığını bilmediğini düşünüyor.

OTOBÜS BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ MAKİNELER

Hall, bir otobüs büyüklüğündeki makinelerle çalışıyor. Aşırı ultraviyole litografi makinelerinin bakımını yapan Hall, bu konuda eğitilmiş az sayıda mühendisten biri. EUV olarak bilinen bu karmaşık cihazlar, iPhone'lar, bilgisayarlar, televizyonlar, arabalar ve daha fazlasının dayandığı mikroçipleri üretiyor.

TÜM MİKROÇİP MAKİNELERİNİN BAKIMI İÇİN TEK ŞİRKET

Hall, EUV'leri icat eden ve bugün bunları üreten tek Hollanda şirketi olan ASML'de çalışıyor. İşletme, dünyanın mikroçiplerini üreten birkaç yüz EUV'nin her birinin bakımını yapmak için Hall'e ve meslektaşlarına bağlı.

İNSAN SAÇININ GENİŞLİĞİNDEN 10 BİN KAT DAHA İNCE

Yaklaşık bir otobüs büyüklüğünde olan bu makineler, bilim kurguya yakın bir şey ve erimiş kalay damlalarını buharlaştırarak mikroçipler oluşturuyor, ardından metali ultraviyole lazerlerle patlatarak silikon levhalar üzerinde çip deseninin izini bırakıyor. Bu işlem saniyede 50 bin kez gerçekleşiyor ve insan saçının genişliğinden 10 bin kat daha ince ayrıntılara sahip çipler üretiliyor.