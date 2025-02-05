Dünyanın en yaşlı kadını yüzyılı aşkın yaşamında tarihe tanıklık etti, uykusunda hayatını kaybetti

05 Şubat 2025 12:21 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:40

Dünyanın en yaşlı kadını olarak bilinen, Çin'in Fujian eyaletinde yaşayan Lin Şemu uykusunda hayatını kaybetti. 1902 doğumlu olan Şemu, 122 yaşında öldü.

Dünyanın en yaşlı kadını olduğu düşünülen Lin Şemu, 122 yaşında Çin'in Fujian eyaletinde hayatını kaybetti. Şemu'nun uyuduğu sırada öldüğü belirtildi. 18 Haziran 1902 doğumlu olan Şemu, tam olarak 122 yıl, 197 gün dünyada kaldı. Şemu, yüzyılı aşkın hayatı boyunca birçok tarihi olaya şahitlik etti.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMADI

Titanik'in battığı ve Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1912 yılında henüz 10 yaşında olan Şemu, birçok savaş ve olay gördü. 7 çocuk annesi olan Şemu'nun bir düşme sonucu görme yetisini kaybetmesi ve bacaklarını yaralaması dışında ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı belirtildi.

UZUN YAŞAMIN SIRRI

Geçmişte uzun yaşamının sırrı sorulduğunda, "Yemek yiyebilmek, içebilmek ve uyuyabilmek. Tüm bunlar bir lütuftu" diyerek aslında insanın basit ihtiyaçlarını düzgün şekilde karşılamayı cevap olarak gösteren Şemu'nun ailesi; Guinness Dünya Rekorları'na herhangi bir başvuruda bulunmadıklarını açıkladı.

YAŞLI REKORTMENLER

Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre dünyanın en yaşlı insanı, 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas olarak kabul ediliyor.

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçen Japon Tomiko Itooka ise 29 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.