Ölen kızının cesedini senelerce sakladı! Cansız bedeni tekerlekli sandalyeyle gezdirirken yakalandı

05 Şubat 2025 10:42 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:09

İngiltere'nin başkenti Londra'da akılalmaz bir olay; 77 yaşındaki bir kadın, 2022 yılında öldüğü düşünülen kızının cansız bedenini senelerce sakladı. Polislere yakalanacağı düşündüğü sırada ise cesedi paltoya sarıp, tekerlekli sandalye ile dışarı gezdirmeye çıkardı.

Bir ayda 700 cinayetin işlendiği ülkede yürekleri dağlayan bir olay daha: Yolda emekleyen bebek bulununca fark edildi

Bir ayda 700 cinayetin işlendiği ülkede yürekleri dağlayan bir olay daha: Yolda emekleyen bebek bulununca fark edildi

Londra'da yaşayan 77 yaşındaki Joan Kathleen Turnell, 2022'nin Eylül ayında evde öldüğünü iddia ettiğinin kızının cansız bedenini senelerce sakladı. Evden gelen dayanılmaz kokular ve sineklerin varlığı nedeniyle komşuları tarafından defalarca şikayet edildi. Polis, kapıya geldiğinde ise kapıyı hiçbir zaman açmadı.

CESEDİ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE DIŞARI ÇIKARDI

Polise yakalanmamak için akılalmaz bir başka eyleme imza atan yaşlı kadın, kızının çürümüş cesedini, paltoya sarıp tekerlekli sandalye ile dışarı çıkardı. Turnell, cesetle beraber şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde gezerken polis tarafından yakalandı. Turnell'ın yakalanmasında komşularının şikayetleri ve konut görevlileri etkili oldu. Turnell, kızıyla beraber dışarı çıktığında tekerlekli sandalyedeki kokuyu fark edenler polise haber verdi. Polis, paltoyu kaldırdığında 'ağır derecede çürümüş' bir cesetle karşılaştı.

YAŞLI KADININ İLK SÖZLERİ

Turnell'ın polise yakalandığında ilk sözleri, "Neden bizi rahat bırakmıyorlar? Biz iyiydik, ben ona bakıyordum." oldu.

Guardian'ın haberine göre, Doğu Londra Adli Tıp Mahkemesi’nde kıdemli adli tabip Graeme Irvine, anne Joan’ın "ciddi" bir akıl hastalığı olduğunu belirtti. Ayrıca uzun süreli yas bozukluğu ve beyin tümörü teşhisi konduğu ortaya çıktı.

''EVDE FİLM İZLERKEN ÖLDÜ''

Mahkemeye açıklama yapan Turnell, kızının ölümüne sebep olmadığını, ölüm nedenini bilmediğini söyledi. Kızının öldüğü günü ise şu sözlerle anlattı:

''Ambulans çağırmadım çünkü onların yardımcı olamayacağını biliyordum. Tracey’i yanımda tuttum çünkü ondan ayrılmaya dayanamazdım. Onu çok seviyordum. Ölüm tarihini tam hatırlamıyorum ama 2022’nin Eylül ayı olduğunu düşünüyorum. Tracey ile öğleden sonra bir film izliyorduk. Film bittikten sonra onunla konuşmaya çalıştım ama cevap vermedi. Koltuğumdan kalkıp yanına gittim. Gözleri sabitlenmiş ve büyümüştü."

ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Adli tıp uzmanları, bedenin aşırı derecede çürümüş olması nedeniyle ölüm nedenini belirleyemedi. Ancak Tracey’nin doğuştan sağlık sorunları olduğu, omurgasının eğri olduğu ve kollarının deforme olduğu tespit edildi. Joan, tekerlekli sandalyeye bağımlı olan kızının hiç arkadaşı veya romantik bir ilişkisi olmadığını söyledi.

ANNE VE KIZIN HİÇBİR KAYITLARI YOK

Adli tabip Irvine, "Onun varlığı tamamen annesine bağımlıydı" dedi. Anne ve kızın hiçbir resmi kaydı, hükümet belgeleri veya internet erişimi olmadığı ortaya çıktı. Tracey’nin telefonu yoktu ve polis, ona ait tek bir fotoğraf bile bulamadı. Kimliği yalnızca DNA testiyle tespit edilebildi.