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 | Berrak Arican

Dünyanın en yeni bağımsız devleti geliyor! Harita değişecek

Papua Yeni Gine'ye bağlı özerk bölge Bougainville dünya haritasını değiştirecek. Uzun yıllar boyunca bağımsızlık mücadelesi veren Bougainville 2027'de son adımı atacak.

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Dünyanın en yeni bağımsız devleti geliyor! Harita değişecek
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 16:57

Güney Pasifik adası Bougainville, 2019 yılında yapılan referandumda ezici çoğunlukla bağımsızlık talebini Papua Yeni Gine'ye adeta kanıtladı. Oylamaya katılanların yüzde 98’inden fazlası, Papua Yeni Gine’den ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak yönünde oy verdi.

Dünyanın en yeni bağımsız devleti geliyor! Harita değişecek

Papua Yeni Gine ile müzakereler devam ederken Bougainville’in resmen bağımsızlığını ilan etmesi için tarih belli oldu, 2027 olarak belirlendi.

Dünyanın en yeni bağımsız devleti geliyor! Harita değişecek

BOUNGAINVILLE NEREDE?

Solomon Adaları takımadalarının bir parçası olan Bougainville, Papua Yeni Gine’ye bağlı bir özerk bölge. Ada, altın ve bakır madenleri açısından zengin. 2027 yılında son adım da atılırsa Bougainville 2027 yılında dünyanın en yeni bağımsız devleti olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bougainville'de referandum ne zaman yapıldı?
23 Kasım 2019 ile 7 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunda açıklanan ilk sonuçlara göre nüfusun %98'i bağımsızlık yönünde oy kullandığı ifade edilmiştir
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