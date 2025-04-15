Dünyanın en yeni bağımsız devleti geliyor! Harita değişecek

Güney Pasifik adası Bougainville, 2019 yılında yapılan referandumda ezici çoğunlukla bağımsızlık talebini Papua Yeni Gine'ye adeta kanıtladı. Oylamaya katılanların yüzde 98’inden fazlası, Papua Yeni Gine’den ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak yönünde oy verdi.

Papua Yeni Gine ile müzakereler devam ederken Bougainville’in resmen bağımsızlığını ilan etmesi için tarih belli oldu, 2027 olarak belirlendi.

BOUNGAINVILLE NEREDE?

Solomon Adaları takımadalarının bir parçası olan Bougainville, Papua Yeni Gine’ye bağlı bir özerk bölge. Ada, altın ve bakır madenleri açısından zengin. 2027 yılında son adım da atılırsa Bougainville 2027 yılında dünyanın en yeni bağımsız devleti olacak.