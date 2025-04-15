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 | Berrak Arican

Ukrayna NATO'ya girerse ilk hedef Zelenskiy'nin ülkesi değil! Rus Başkan Narışkin hazır listeyi saydı

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Rus lider Vladimir Putin'in barış şartı olarak koştuğu Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmaması hakkında konuştu. Narışkin, bu şartın tam tersi durumunda ilk zarar görecek ülkenin Ukrayna olmadığını belirterek ülkeleri sıraladı.

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Ukrayna NATO'ya girerse ilk hedef Zelenskiy'nin ülkesi değil! Rus Başkan Narışkin hazır listeyi saydı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 16:17

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi talebini iletti. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin (SVR) ise bu talebin karşılanmaması durumunda ilk olarak Polonya ve Baltık ülkelerinin (Estonya, Letonya ve Litvanya) zarar göreceğini söyledi.

Ukrayna NATO'ya girerse ilk hedef Zelenskiy'nin ülkesi değil! Rus Başkan Narışkin hazır listeyi saydı

Narışkin, "Rusya ve Belarus, sınırları yakınlarında NATO'nun askeri faaliyetlerinin arttığına tanık oluyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna konusunda Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında gerginliğin tırmandığını söyleyen Narışkin, "NATO'nun Birlik Devleti'ne (Rusya ve Belarus'a) yönelik bir saldırısı durumunda kesinlikle tüm NATO zarar görecek, ancak daha büyük ölçüde ilk zarar görecekler Polonya ve Baltık ülkeleri olacak. Bunu anlamalılar" dedi. Narışkin, Avrupa'da Ukrayna konusunda gerginliğin artması nedeniyle Rusya ve Belarus güvenlik güçlerinin proaktif bir şekilde harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna NATO'ya girerse ilk hedef Zelenskiy'nin ülkesi değil! Rus Başkan Narışkin hazır listeyi saydı

''STRATEJİK HEDEFLER AYNI KALACAK''

Narışkin Ukrayna ihtilafındaki çözümün, ülkenin nükleer silahlardan arındırılmış tarafsız statüsünü, ayrımcı yasaların kaldırılmasını ve Rusya'nın mevcut sınırlarının egemenliğinin tanınmasını gerektirdiğini söyledi. Narışkin, "Rusya'nın çatışmanın sona ermesinden sonraki stratejik hedeflerine gelince, bunlar aynı kalacak. Bir barış anlaşmasının şartları, elbette Ukrayna'nın nükleersiz, tarafsız statüsünü, Ukrayna devletinin silahsızlandırılmasını ve Nazilerden arındırılmasını, 2014'teki darbeden sonra kabul edilen tüm ayrımcı yasaların kaldırılmasını sağlamalıdır" dedi. Narışkin ayrıca Rusya ile ABD arasında yoğun bir diyalog yürütüldüğünü belirtti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Rusya hangi bölgeleri ilhak etti?
Rusya, 2014'te Kırım'ı, 2022'de savaşın başlamasının ardından da Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmişti.
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#putin
#nato
#trump
#Sergey Narışkin
#Ukrayna Krizi
#Dünya
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