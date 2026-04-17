Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Dünyanın gözü Antalya Diplomasi Forumu'nda: ABD ve Pakistan'dan önemli katılım

Antalya Diplomasi Forumu’na bu yıl ABD-İran savaşının taraflarından önemli isimlerin yanı sıra müzakerelerin ev sahibi Pakistan’dan Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da katıldı. Dünyanın gözü yeniden Türkiye'nin üzerindeyken ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da forumda olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 17:12

Antalya’da 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 5. , dünya liderleri ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirdi. Forum, ve Ukrayna’da devam eden savaşlara taraf olan ülkelerin üst düzey temsilcilerinin aynı platformda bir araya geldiği benzersiz bir diplomasi buluşması zemini oluşturdu.

Forumda küresel ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere 150’den fazla ülkeden lider ve yetkililerin bir araya gelecek olması, forumun savaş durumundaki ülkeler için bir uzlaşı zemini görevi görmesi beklentisi doğurdu.

5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), 17-19 Nisan tarihleri arasında "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla gerçekleşiyor.

HÜKÜMET BAŞKANLARI, BAKANLAR VE BİRÇOK DİPLOMAT AĞIRLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak forumda 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı, 47’si dışişleri bakanı olmak üzere 61 bakan, 15 milletvekili ve uluslararası kurum temsilcilerinin yanı sıra siyasi liderler, diplomatlar, kanaat önderleri, akademisyenler ve diplomasi alanında çalışan profesyoneller ağırlanıyor.

''GÜÇ VE REFAH YOLUYLA BARIŞ''

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack, 5. Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyada, bölgelerin kendi meselelerini ve sorunlarını kendilerinin hallettiği yeni bir düzen oluştuğunu belirtti.

Barrack, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yaşanan durumu başarılı bir deney olarak niteleyen Barrack, "Önemli olan, sokaktaki insanların artık umut dışında başka bir şey hissetmeye başlamasıdır ki, bu da şu anda gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu. Barrack, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın gerekli gördüğü yerlerde "güç ve refah yoluyla barış" ilkesinin etkisini kullandığını savundu.

''HERKES KENDİ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMELİ''

Dünyada, bölgelerin kendi meselelerini ve sorunlarını kendilerinin hallettiği yeni bir düzen oluştuğuna işaret eden Barrack, "Gerektiğinde müdahale edeceğiz ancak 1945'ten beri dünya çapında uygulanan askeri koruma ve anlaşması değişiyor. Herkes kendi sorumluluğunu üstlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Suriye’deki gelişmelere dikkati çeken Barrack, özellikle Dürzi nüfusun yoğunlaştığı Süveyda bölgesinin komşularıyla uyum içinde hareket etmesinin son yılların en önemli fırsatlarından biri olabileceğini söyledi.

Ürdün konusuna da değinen Barrack, "Ürdün, sorunları ve problemleri nasıl çözeceğimize dair bir yol haritası sunarak bize gerçekten yardımcı oldu." dedi.

''İSRAİL VE LÜBNAN ATEŞKESİ 'MUHTEŞEM''

Barrack, ateşkesin sağlanmasının ve tarafların doğrudan diyaloğa girmesinin çok hassas bir konu olduğunu vurgulayarak "Unutmayın, bu daha önce gerçekleşmemişti. Kasım 2024 anlaşması, İsrail ile Lübnan arasında doğrudan yapılmamıştı. Bu yüzden başkanın müdahale ederek harika bir şey yaptığını düşünüyorum." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu konuyu halihazırda "çok iyi bir şekilde" ele aldığını belirten Barrack, bu adımların küçük ve zaman alacak adımlar olduğunu ifade etti. Barrack, bir muhabirin ateşkesin "hassaslığı" ve taraflar arasında güven eksikliği olduğuna işaret ederek ABD ile bölge ülkelerinin bu güveni oluşturmak için ne yapması gerektiğine ilişkin sorusunu cevapladı.

Lübnan'ın yeniden 15 yıllık bir iç savaş istemeyeceğini belirten Barrack, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı fiziksel olarak ortadan kaldırmasının söz konusu olamayacağına işaret etti.

Barrack, bölgede İsrailli ve Lübnanlıların bir araya getirilmesi durumunun "muhteşem" olabileceğini savundu.

ETİKETLER
#suriye
#orta doğu
#güvenlik
#Antalya Diplomasi Forumu
#İsrail-lübnan Çatışması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.