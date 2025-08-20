Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Dünyanın gözü kulağı Libya'da! Hafter oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, oğlu Halid Hafter’i, Abdurrazık en-Nazuri'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirdi. Saddam Hafter'i, 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı.

'nın doğusunda yer alan silahlı güçlerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, liderleri Halife Hafter'in, oğlu Halid'i olarak atadığı belirtildi.

Açıklamada, Halid Hafter'in orgeneral rütbesine terfi ettirilerek Genelkurmay Başkanlığına getirildiği ifade edildi.

Daha önce güvenlik birimlerinin komutanlığı görevini üstlenen Halid Hafter, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki 106'ncı Tugay'ın komutanlığını yapıyordu.

FOTOĞRAFLAR DA PAYLAŞILDI

Halife Hafter'in, Bingazi'nin doğusundaki Recme bölgesinde bulunan karargahında yeni Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ile yaptığı görüşmeden fotoğraflar da paylaşıldı.

Nazuri, 18 Ağustos'ta, Libya Temsilciler Meclisi tarafından İbrahim Buşnaf'ın yerine "ulusal güvenlik danışmanı" olarak atanmıştı.

Hafter, diğer oğlu Saddam Hafter'i, 11 Ağustos’ta yardımcısı olarak atamıştı.

