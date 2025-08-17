Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan PKK/YPG'nin çelişkili tavırlarına eleştiri

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart Mutabakatı'nın uygulama mekanizmaları üzerine görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG'nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var." dedi.

Şara, Şam'daki Muhacirin Sarayı'nda bazı bakanların da katıldığı toplantıda, İdlibli siyasetçiler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart'ta imzalanan mutabakata ilişkin eleştirilerini dile getiren Şara, mutabakatın uygulama mekanizmaları üzerine görüşmelerin sürdüğünü aktararak, "SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG'nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var." ifadelerini kullandı.

Şara ayrıca, "10 Mart Mutabakatı'nda Suriye, SDG, ABD ve Türkiye mutabık kaldı. Suriye'nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır." diye konuştu.

Mutabakatın uygulanması için yıl sonuna kadar süre bulunduğunun altını çizen Şara, uluslararası aktörlerin, Suriye'nin kuzeydoğu meselesinin barışçıl yöntemlerle çözülmesine destek verdiğini vurguladı.

Şara, "Bu konuda iyimserim. Birkaç ay içinde bu dosya çözülecek. Suriye, topraklarının bir zerresinden bile vazgeçmeyecek. Devletin kanunları ve anayasası doğrultusunda herkesin hakkı korunacak." dedi.

İSRAİL DOĞRUDAN MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline ilişkin de konuşan Şara, devletin zayıf duruma düşürülmesi için politikaların uygulandığını kaydederek, "Güney bölgesine müdahale edebilmek için gerekçeler aranıyor. İsrail, Süveyda'da doğrudan müdahalede bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Şara, Süveyda'daki tabloya klasik yöntemlerin dışında müdahale etmeye çalıştığını, sonuçların sağlıklı ve doğrudan görüleceğini dile getirdi.

Suriye'nin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını dile getiren Şara, şunları kaydetti:

"Suriye’yi bölmek isteyenler siyaset cahilidir. Bunlar hayalperesttir. Gerçek dışı fikirleri sahiplerini intihara sürükler. Bölünme için gerekli faktörler Suriye'de hiç kimsenin elinde değildir. Bölünme neredeyse imkansızdır. Ayrıca Suriye toplumu bölünecek bir toplum değildir. Bazı bölgelerde bu yönde görüşler olsa da o bölgelerin halkı bölünmeye karşıdır."