Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan PKK/YPG'nin çelişkili tavırlarına eleştiri

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan bölgede varlığı süren PKK/YPG'nin çelişkili tavırları konusunda eleştirilerde bulundu. Şara mutabakatı işaret ederek uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan PKK/YPG'nin çelişkili tavırlarına eleştiri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 18:38

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG adını kullanan terör örgütü / ile 10 Mart Mutabakatı'nın uygulama mekanizmaları üzerine görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG'nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan PKK/YPG'nin çelişkili tavırlarına eleştiri

Şara, Şam'daki Muhacirin Sarayı'nda bazı bakanların da katıldığı toplantıda, İdlibli siyasetçiler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile 10 Mart'ta imzalanan mutabakata ilişkin eleştirilerini dile getiren Şara, mutabakatın uygulama mekanizmaları üzerine görüşmelerin sürdüğünü aktararak, "SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG'nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var." ifadelerini kullandı.

Şara ayrıca, "10 Mart Mutabakatı'nda Suriye, SDG, ABD ve Türkiye mutabık kaldı. Suriye'nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır." diye konuştu.

Mutabakatın uygulanması için yıl sonuna kadar süre bulunduğunun altını çizen Şara, uluslararası aktörlerin, Suriye'nin kuzeydoğu meselesinin barışçıl yöntemlerle çözülmesine destek verdiğini vurguladı.

Şara, "Bu konuda iyimserim. Birkaç ay içinde bu dosya çözülecek. Suriye, topraklarının bir zerresinden bile vazgeçmeyecek. Devletin kanunları ve anayasası doğrultusunda herkesin hakkı korunacak." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan PKK/YPG'nin çelişkili tavırlarına eleştiri

İSRAİL DOĞRUDAN MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline ilişkin de konuşan Şara, devletin zayıf duruma düşürülmesi için politikaların uygulandığını kaydederek, "Güney bölgesine müdahale edebilmek için gerekçeler aranıyor. İsrail, Süveyda'da doğrudan müdahalede bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Şara, Süveyda'daki tabloya klasik yöntemlerin dışında müdahale etmeye çalıştığını, sonuçların sağlıklı ve doğrudan görüleceğini dile getirdi.

Suriye'nin bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını dile getiren Şara, şunları kaydetti:

"Suriye’yi bölmek isteyenler siyaset cahilidir. Bunlar hayalperesttir. Gerçek dışı fikirleri sahiplerini intihara sürükler. Bölünme için gerekli faktörler Suriye'de hiç kimsenin elinde değildir. Bölünme neredeyse imkansızdır. Ayrıca Suriye toplumu bölünecek bir toplum değildir. Bazı bölgelerde bu yönde görüşler olsa da o bölgelerin halkı bölünmeye karşıdır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakan Fidan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
ETİKETLER
#suriye
#ypg
#Pkk
#10 Mart Mutabakatı
#Sdg
#Ahmet Şara
#Süveyda
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.