Dünyanın ilk nükleer konteyner gemisi geliyor

Çin'de devlete ait Jiangnan Tersanesi, 25 bin konteyner taşıma kapasitesine sahip nükleer enerjili bir gemi tasarladığını duyurdu. Şanghay'da düzenlenen Marintec China konferansı sırasında South China Morning Post'a konuşan Jiangnan Tersanesi Başkan Yardımcısı Lin Qingshan, söz konusu projenin detaylarını paylaştı.

Gemi inşa edilirse, nükleer tahrik sisteminin büyük ölçekli bir ticari konteyner gemisinde kullanıldığı ilk örnek olarak tarihe geçecek.

TORYUM TABANLI REAKTÖR KULLANILACAK

Tersane yöneticisi Lin, geminin inşasına yaklaşık 10 yıl içinde başlanabileceğini belirtirken, Jiangnan'ın nükleer enerjili ticari gemiler inşa etmeye adanmış özel tersanelere yatırım yapmayı planladığını da ifade etti.

South China Morning Post'ta yer alan bilgilere göre Lin, "Bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz" diyerek iddialı bir çıkış yaptı. Tasarlanan geminin, 200 megavat güç üreten toryum bazlı erimiş tuz nükleer reaktörüyle çalışacağı açıklandı. Dördüncü nesil nükleer sistem olarak sınıflandırılan reaktör tasarımının, 40 yıllık bir operasyonel ömre sahip olması bekleniyor.

SIFIR EMİSYON VE YAKIT İKMALİ YAPMADAN UZUN MENZİL

Nükleer tahrik sistemleri uzun süredir denizaltılarda ve uçak gemilerinde kullanılsa da, bugüne kadar hiçbir nükleer enerjili ticari konteyner gemisi hizmete girmedi.

Sektör destekçileri, bu tür gemilerin operasyon sırasında sıfır karbon emisyonu, yakıt ikmali yapmadan çok daha uzun menzil, uzun vadede düşük yakıt maliyetleri ve geleneksel gemilere kıyasla yüksek seyir hızları gibi büyük avantajlar sunacağını savunuyor.

YASAL ENGELLER BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte tarafta Lin, projenin önünde aşılması gereken önemli yasal engeller olduğunu kabul etti. Nükleer enerjili bir ticari geminin inşasını ve işletilmesini hangi hükümet otoritesinin onaylayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Denizcilik hizmetleri firması Clarksons'ın verilerine göre, Çin tersaneleri 2025 yılının ilk dokuz ayında küresel gemi inşa siparişlerinin ağırlık tonajı bazında yüzde 65'ini oluşturdu. Bu oran geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 75 seviyelerindeydi.