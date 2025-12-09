Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın ilk nükleer konteyner gemisi geliyor

Çinli Jiangnan Tersanesi, toryum tabanlı nükleer reaktörle çalışan ve 25 bin konteyner kapasiteli dünyanın ilk nükleer ticari gemisini tasarladığını açıkladı. Yaklaşık 10 yıl içinde inşasına başlanması planlanan gemi, sıfır emisyon, yüksek hız ve yakıt ikmali yapmadan uzun menzil gibi avantajlar vadediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyanın ilk nükleer konteyner gemisi geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 17:39

'de devlete ait Jiangnan Tersanesi, 25 bin konteyner taşıma kapasitesine sahip nükleer enerjili bir gemi tasarladığını duyurdu. Şanghay'da düzenlenen Marintec China konferansı sırasında South China Morning Post'a konuşan Jiangnan Tersanesi Başkan Yardımcısı Lin Qingshan, söz konusu projenin detaylarını paylaştı.

Gemi inşa edilirse, nükleer tahrik sisteminin büyük ölçekli bir ticari konteyner gemisinde kullanıldığı ilk örnek olarak tarihe geçecek.

Dünyanın ilk nükleer konteyner gemisi geliyor

TORYUM TABANLI REAKTÖR KULLANILACAK

Tersane yöneticisi Lin, geminin inşasına yaklaşık 10 yıl içinde başlanabileceğini belirtirken, Jiangnan'ın nükleer enerjili ticari gemiler inşa etmeye adanmış özel tersanelere yatırım yapmayı planladığını da ifade etti.

South China Morning Post'ta yer alan bilgilere göre Lin, "Bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz" diyerek iddialı bir çıkış yaptı. Tasarlanan geminin, 200 megavat güç üreten toryum bazlı erimiş tuz nükleer reaktörüyle çalışacağı açıklandı. Dördüncü nesil nükleer sistem olarak sınıflandırılan reaktör tasarımının, 40 yıllık bir operasyonel ömre sahip olması bekleniyor.

Dünyanın ilk nükleer konteyner gemisi geliyor

SIFIR EMİSYON VE YAKIT İKMALİ YAPMADAN UZUN MENZİL

Nükleer tahrik sistemleri uzun süredir denizaltılarda ve uçak gemilerinde kullanılsa da, bugüne kadar hiçbir nükleer enerjili ticari konteyner gemisi hizmete girmedi.

Sektör destekçileri, bu tür gemilerin operasyon sırasında sıfır karbon emisyonu, yakıt ikmali yapmadan çok daha uzun menzil, uzun vadede düşük yakıt maliyetleri ve geleneksel gemilere kıyasla yüksek seyir hızları gibi büyük avantajlar sunacağını savunuyor.

YASAL ENGELLER BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Öte tarafta Lin, projenin önünde aşılması gereken önemli yasal engeller olduğunu kabul etti. Nükleer enerjili bir ticari geminin inşasını ve işletilmesini hangi hükümet otoritesinin onaylayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Denizcilik hizmetleri firması Clarksons'ın verilerine göre, Çin tersaneleri 2025 yılının ilk dokuz ayında küresel gemi inşa siparişlerinin ağırlık tonajı bazında yüzde 65'ini oluşturdu. Bu oran geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 75 seviyelerindeydi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya turuna çıkan gemide 'Kaburga kıran virüs' hızla yayılıyor: Yüzlerce kişi acı içinde kıvranıyor
ETİKETLER
#çin
#enerji
#Nükleer Gemi
#Jiangnan Tersanesi
#Toryum
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.