Dürzi liderden Suriye'de İsrail'e karşı iş birliği çağrısı! Ankara'ya seslendi

08 Ocak 2025 07:05 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 07:23

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat, Suriye ile iletişim kurmak için mekanizma geliştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin bugünkü rolünden korkmuyorum" dedi. İsrail'in bölgede yayılmasını engellemek adına Türkiye'ye iş birliği mesajı verdi.

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Lübnan'da eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Velid Canbolat, ülke televizyonlarından LBC'ye verdiği röportajda, devrim sonrası Suriye​'deki son durum ve Türkiye​'nin bu bölgedeki pozisyonuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE, SURİYE HALKINI KUCAKLAMIŞTIR"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin amacının Suriye'yi ve yeni rejimi kucaklamak olduğunu dile getiren Canbolat, "Suriye ve (Suriye'deki yeni yönetimin lideri) Ahmed Şara ile iletişim kurmak için mekanizma geliştiriyoruz ve Türkiye'nin bugünkü rolünden korkmuyorum. Bugün Türkiye, Erdoğan​'ın Türkiye'sidir ve Türkiye'yi farklı kılan şey büyük çeşitliliğidir. Türkiye, Suriye halkını kucaklamıştır" dedi.

İSRAİL'E KARŞI İŞ BİRLİĞİ NOTU

Dürzi lider Canbolat, "En önemlisi İsrail'in bölgedeki etkisini ve yayılmasını sınırlayabilecek ülkelerle iş birliği yapmamızdır ve Türkiye de bu ülkelerden biri" ifadesini kullandı.

"BABAMI SURİYE REJİMİ ÖLDÜRDÜ" DEMİŞTİ

Velid Canbolat'ın babası, Lübnan İlerlemeci Sosyalist Partisinin kurucusu Kemal Canbolat, ülkede iç savaşın patlak vermesinden 2 yıl sonra 1977'de suikast sonucu öldürüldü.

Babasının öldürülmesinin ardından partinin başına geçen Velid Canbolat, bu görevi 46 yıl sürdürdü. Canbolat, 2015'te BM Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğu şeklinde ifade vermişti.