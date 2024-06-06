Düşen doğum oranları bunu da yaptırdı! Belediyeden çöpçatanlık hizmeti

06 Haziran 2024 10:49 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:06

Japonya'da rekor düzeyde düşen doğum oranlarına Tokyo Belediyesi'nden 'çöpçatanlık' çözümü geldi. Belediye, bu yaz bir çöpçatanlık uygulamasını hizmete geçirip, bekarlara sunacak.

Bir telefon uygulaması olarak hayata geçecek hizmet, Tokyolu bekarları tanıştırmayı planlıyor. Uygulamaya kayıt olmak isteyenler bekar olduklarını doğrulamak zorundalar ve evlenmek istediklerini dair bir belge imzalamalılar. Hatta evlenmek isteyenler, yıllık gelirlerini de beyan etmeliler.

''BEKARLARA YARDIM ETMEK İSTİYORUZ''

Tokyo Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Evlenmek isteyen kişilerin yüzde 70'inin eş bulmak için etkinliklere ve uygulamalara katılmadığını öğrendik. Onlara yardım etmek istiyoruz.''

''HALKIN VERGİSİYLE ÇÖPÇATANLIK'' TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan uygulama sosyal medyada tepkilere de yol açtı. Bazı kişiler, belediyenin halkın vergileriyle çöpçatanlık yapmasını eleştirdi.

Japonya'da belediyeler daha önce de doğum oranlarını artırmak için çeşitli çöpçatanlık etkinlikleri düzenlemişti. Başbakan Fumio Kişida, rekor düzeyde düşen doğumlar nedeniyle ülkenin ciddi istihdam sorunları yaşamaya başladığını kaydederek çocuklu ailelere devlet desteği verileceğini açıklamıştı.