İran'da Mossad ajanı yakalandı! İsrail adına casusluk peşindeydi

06 Haziran 2024 09:31 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:42

İsrailli aşırı sağcılar görevini yapan Filistinli gazeteciyi linç etti!

İsrailli aşırı sağcılar görevini yapan Filistinli gazeteciyi linç etti!

İran ve İsrail gerilimi sürerken Erdebil şehrinde, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen bir kişiyi savcılığın talimatıyla gözaltına aldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, kimliği açıklanmayan kişinin ülkenin güneyindeki bir bölgeden geldiği söylendi.

KRİTİK BİLGİLERE ULAŞTI

İsrail için casusluk yapan kişi sosyal medya aracılığıyla üst düzey İsrail istihbarat görevlileriyle yakın temas kurdu ve Mossad için kritik bilgiler topladı.