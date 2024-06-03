İran dini lideri Hamaney'in sözleri Filistin yönetiminin tepkisini çekti

03 Haziran 2024 16:56 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:19

İran dini lideri Ali Hamaney, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına umut bağlanmaması yönündeki açıklamalarıyla Filistin yönetimini kızdırdı. Filistin yönetimi, İsrail'in saldırılarından ilk etkilenenlerin siviller olduğunu, devam etmesi durumunda bedelini ödeteceklerini söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin yönetimi, Hamaney’in “Bu savaş (7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar), düşmanın (İsrail) bölgeyi kontrol etme planını uygulamaya çalıştığı hassa bir anda gelerek tüm hesapları karıştırdı. Hiç kimsenin Gazze'de ateşkes anlaşmasına umut bağlamaması gerekir.” yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “İsrail savaşının ve devamının bedelini ödeyen Filistin halkıdır ve kanlarını döken bu savaştan ilk etkilenen de Filistin halkı olmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Hamaney’in bu açıklamalarının Filistin halkının kanının heder edilmesi anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, “Filistin halkı yüz yıldır savaşıyor ve mücadele ediyor. Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlık, Kudüs ve Kudüs’teki Müslüman ve Hıristiyan mukaddesatının korunması emellerine hizmet etmeyen savaşlara ihtiyaçları yok. Bu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına da ulaştırmayacaktır" denildi.

HAMANEY'İN FİLİSTİN'İ KIZDIRAN SÖZLERİ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da İran İslam Devrimi lideri Humeyni'nin ölümünün 35'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenine katıldı. Hamaney törende yaptığı konuşmada Filistin meselesi ve yaklaşan 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamaney, "Bu savaş, düşmanın bölgeyi kontrol etme planını uygulamaya çalıştığı hassas bir anda kartları yeniden kardı; bu, bölge için gerekliydi. Herkes, umutlarını Gazze'de ateşkes anlaşmasına bağlamamalı" ifadelerini kullanmıştı.