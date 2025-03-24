Duşta yaptığı ters hareketle felç kaldı! Tekerlekli sandalyeye mahkum oldu

İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Mim Goldsmith, duşta saçını yıkarken yaptığı basit bir hareketle felç kaldı. Genç kızın omurga sakatlığı bel altının felç olmasına neden oldu.

İngiltere'de henüz 15 yaşındayken yataktan düşmesiyle omuriliğinde oluşan bir hasar nedeniyle 25 yaşında yaptığı hatalı hareket Mim Goldsmith'in felç kalmasına neden oldu. Genç kız duşta saçını yıkarken ters bir hareket yaptı ve hayatı o noktada karardı.

BU HASTALIK NÖBETLERE DE NEDEN OLUYOR

Hastanede yapılan testlere göre Mim, Fonksiyonel Nörolojik Bozukluk (FND) yaşadı. Bu yüzden felç kaldı. Uzmanlar bu hastalığın uzuv zayıflığına, felce hatta nöbetlere neden olabileceğini belirtti.

''DUŞTA SAÇIMI YIKARKEN OLDU''

Brighton'da yaşayan genç kız, yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Duşta saçımı yıkarken bir anda belden aşağımı hissetmemeye başladım. Yatağa doğru zorla yürüdüm, şiddetli sırt ağrıları çekiyordum. Yapılan taramalarda eski sakatlığımın yeniden nüksettiği ortaya çıktı."

TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

Yaşadığı felç nedeniyle yatağa bağımlı kalan ve günde beş nöbet geçiren genç kadın, bir danışmanın kendisine "Bir bakımevine yerleşmelisin" dediğini söyledi.

Ancak pes etmeyen Mim, kendi araştırmalarını yaparak farklı tedavi yöntemlerini denedi ve şu an bir tekerlekli sandalye yardımıyla günlük yaşamına devam edebiliyor.