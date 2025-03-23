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 | Berrak Arican

Omurilik felçlileri için umut oldu: Kök hücre tedavisiyle desteksiz yürüdü

Japonya'da bulunan Tokyo Keio Üniversitesi’ndeki araştırmacılar kök hücre tedavisiyle omurilik felçlilerine umut oldu. İki vakada da bu tedavi sayesinde iyhileşme görüldü. Bir hasta artık desteksiz bir şekilde yürüyebiliyor.

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Omurilik felçlileri için umut oldu: Kök hücre tedavisiyle desteksiz yürüdü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 14:17

Omurilik felçlilerine umut olan kök hücre tedavi yöntemi hastalara umut oldu. Japonya’da Tokyo Keio Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 4 hastadan ikisinin motor fonksiyonlarını kök hücre tedavisiyle iyileştirdi.

Japon araştırmacılar çalışmalarını, olgunlaşmış hücrelerin uyarılmasıyla oluşturulan indüklenmiş pluripotent kök hücreleri kullanarak yürütüyor. Çalışmalarda türetilmiş nöral kök hücreleri kullanılırken bu hücreler daha sonra farklı hücre türlerine yönlendirilebiliyor.

YAŞLI HASTA ARTIK DESTEKSİZ YÜRÜYEBİLİYOR

Üniversiteden yapılan açıklamada iki milyondan fazla kök hücrenin omuriliğe yerleştirildiği bir operasyonun ardından iki hastanın motor fonksiyonlarının iyileştiği vurgulandı. Bir yıllık izlemenin ardından dört vakanın hiçbirinde ciddi bir yan etki gözlenmediğinin de altı çizildi.

Japon kamu yayıncısı NHK, iyileşmenin görüldüğü iki vakadan birinin bir kazada yaralanan yaşlı bir adam olduğunu bildirdi. Haberde, yaşlı adamın artık destek almadan ayakta durabildiği ve yürüme alıştırmaları yapmaya başladığı aktarıldı. Araştırmayı yöneten profesörlerden Hideyuki Okano da kök hücre ile dünyanın ilk omurilik tedavisinde sonuç elde etmeyi başardıklarını belirtti.

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ETİKETLER
#japonya
#Omurilik Felci
#Kök Hücre Tedavisi
#Omurilik Yaralanması
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#Keio Üniversitesi
#Sağlık Haberi
#Dünya
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