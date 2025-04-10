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 | Berrak Arican

Düşük doğum oranlarına karşı binlerce liralık teşvik ödülü! Yeni doğan üniteleri doldu taştı

Çin'de düşük doğum oranlarına karşılık önlem için teşvik ödemeleri başladı. Nüfus artırma politikaları kapsamında 2. ve 3. çocuğa binlerce TL ödeme yapılacak.

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Düşük doğum oranlarına karşı binlerce liralık teşvik ödülü! Yeni doğan üniteleri doldu taştı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 16:41

Asya ülkeleri düşük doğum oranlarının endişesine kapıldı. Güney Kore'de olduğu gibi Çin'de de nüfusun artması için çocuk sahibi olanlara ödeme yapılmaya başlandı ve bu yöntem işe yaradı. Çin'de çocuk sahibi olan çiftlere verilen paralar sayesinde doğum oranları son bir yılda yüzde 17 arttı. Bu teşvik yönteminin işe yaramasının ardından birçok yetkili, programı incelemeye aldı.

Düşük doğum oranlarına karşı binlerce liralık teşvik ödülü! Yeni doğan üniteleri doldu taştı

2. VE 3. ÇOCUK İÇİN BİNLERCE TL

Tianmen şehrinde yönetim, ikinci çocuğa 13 bin dolar yani yaklaşık 500 bin TL, üçüncü çocuğa ise 23 bin dolar yani yaklaşık 870 bin TL ödeme yaptı. Tianmen Anne Çocuk Hastanesi'nin girişine ''Daha çok çocuk, daha çok mutluluk'' yazısı yazıldı. Ayrıca kadınlara yönelik bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Çin basınına göre, şehirdeki doğum hastaneleri doldu taştı.

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