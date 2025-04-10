Düşük doğum oranlarına karşı binlerce liralık teşvik ödülü! Yeni doğan üniteleri doldu taştı

Asya ülkeleri düşük doğum oranlarının endişesine kapıldı. Güney Kore'de olduğu gibi Çin'de de nüfusun artması için çocuk sahibi olanlara ödeme yapılmaya başlandı ve bu yöntem işe yaradı. Çin'de çocuk sahibi olan çiftlere verilen paralar sayesinde doğum oranları son bir yılda yüzde 17 arttı. Bu teşvik yönteminin işe yaramasının ardından birçok yetkili, programı incelemeye aldı.

2. VE 3. ÇOCUK İÇİN BİNLERCE TL

Tianmen şehrinde yönetim, ikinci çocuğa 13 bin dolar yani yaklaşık 500 bin TL, üçüncü çocuğa ise 23 bin dolar yani yaklaşık 870 bin TL ödeme yaptı. Tianmen Anne Çocuk Hastanesi'nin girişine ''Daha çok çocuk, daha çok mutluluk'' yazısı yazıldı. Ayrıca kadınlara yönelik bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Çin basınına göre, şehirdeki doğum hastaneleri doldu taştı.